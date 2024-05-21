Este subsidio se otorga a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presidenc...

Este subsidio se otorga a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El anterior subsidio dependía del nivel del salario del trabajador, y podía ser de 18 hasta 407 pesos. Mientras que el nuevo subsidio no depende del nivel del salario, ahora es una cantidad fija equivalente al 11.82 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Es decir, es de 390 pesos.

Subsidio para trabajadores con dos o más patrones

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) indicó que las personas trabajadoras que tengan dos o más empleadores, deberán elegir, antes de recibir el primer pago, al empleador que les aplicará el subsidio para el empleo, comunicando a los demás empleadores dicha situación a fin de que no apliquen el referido subsidio. De acuerdo con la Prodecon, otros aspectos importantes a considerar, respecto del subsidio para el empleo son los siguientes: