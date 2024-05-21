Este subsidio se otorga a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El anterior subsidio dependía del nivel del salario del trabajador, y podía ser de 18 hasta 407 pesos. Mientras que el nuevo subsidio no depende del nivel del salario, ahora es una cantidad fija equivalente al 11.82 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Es decir, es de 390 pesos.
Subsidio para trabajadores con dos o más patrones
En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) indicó que las personas trabajadoras que tengan dos o más empleadores, deberán elegir, antes de recibir el primer pago, al empleador que les aplicará el subsidio para el empleo, comunicando a los demás empleadores dicha situación a fin de que no apliquen el referido subsidio. De acuerdo con la Prodecon, otros aspectos importantes a considerar, respecto del subsidio para el empleo son los siguientes:
- Su aplicación inició a partir del 1 de mayo de 2024.
- Se otorga a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos.
- Se aplicará contra el ISR correspondiente al mes de que se trate y resulte a cargo de las personas trabajadoras.
- Si el subsidio que corresponde es mayor al ISR determinado, no será posible aplicarlo en periodos subsecuentes, ni se entregará cantidad alguna por este concepto a las personas trabajadoras.
- En caso de estar obligadas las personas trabajadoras a presentar declaración anual, podrán acreditar en dicha declaración, el subsidio que corresponda.