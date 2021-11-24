Las Reglas de Carácter General en Materia Urbana y de Movilidad establecen criterios de acceso a servicios para todas las viviendas manejadas por el Infonavit. En agosto de 2021 Carlos Martínez Vel...

Las Reglas de Carácter General en Materia Urbana y de Movilidad establecen criterios de acceso a servicios para todas las viviendas manejadas por el Infonavit. En agosto de 2021 Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dio a conocer los puntos más importanes de las Reglas de Carácter General en Materia Urbana y de Movilidad. Básicamente, son los requisitos que deben cumplir todas las viviendas sujetas a transacción por el Instituto.

Hoy en sesión extraordinaria del Consejo de Administración del Infonavit aprobamos un documento muy importante que definirá buena parte del desarrollo de vivienda en el país. — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) August 12, 2021

Entre otras cosas, las reglas establecen que las viviendas deben estar en un radio de 2.5 kilómetros de los siguientes servicios:

Escuelas primarias.

Escuelas secundarias.

Centros de salud.

Acceso a vías primarias de comunicación.

Acceso a distintas opciones de movilidad.

De acuerdo con Martínez, estos requisitos se ajustarán según los planes de inversión de los trabajadores que busquen créditos con el Infonavit. También señaló que estos cambios entrarán en vigor a partir de mayo del próximo año. Las cifras oficiales muestran que cerca de 650 mil viviendas en el país están abandonadas por cuestioes de fraudes, inseguridad, por estar alejadas de servicios o por estar en zonas de alto riesgo. En entrevista para Reforma, Martínez señaló que los mayores retos para cumplir con las nuevas reglas están relacionados con los constructores. De acuerdo con el funcionario, las empresas constructoras prefieren no invertir en innovación para ofrecer viviendas de alta plusvalía porque eso podría reducir la rentabilidad. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/pretende-infonavit-erradicar-ciudades-dormitorio/ar2301932 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/12/infonavit-regulara-cercania-de-vivienda-con-escuelas-y-transporte/

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