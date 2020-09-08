Para acceder al crédito debes de ser trabajador activo del estado y debes iniciar el trámite ante el Fovissste. A partir del 13 de agosto y hasta septiembre podrás juntar tus créditos del Fondo Nac...

Para acceder al crédito debes de ser trabajador activo del estado y debes iniciar el trámite ante el Fovissste. A partir del 13 de agosto y hasta septiembre podrás juntar tus créditos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para obtener un financiamiento mayor, informaron ambas dependencias. Esta oferta de crédito de ambas instituciones tiene como objetivo beneficiar a médicos, enfermeras, maestros y cualquier otro trabajador que cotice en ambos sistemas de seguridad social, sin excepción de ingreso salarial. Dependiendo de los ingresos que tenga el trabajador, el máximo de crédito que te ofrecen ambas instituciones es de 2 millones 979 mil 877 pesos para adquirir una vivienda. El Infonavit otorga 1 millón 846 mil 165 pesos, mientras que el Fovissste otorga 1 millón 133 mil 712 pesos.

Para acceder al crédito debes de cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser trabajador activo del Estado. • Tener mínimo 9 bimestres de cotización en Fovissste. • No estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal o definitiva. • No contar con descuentos de pensión alimenticia que impidan amortizar el crédito hipotecario.

El trámite se debe de iniciar ante Fovissste. Una vez aprobado el crédito, debes presentar ante el Infonavit la carta de autorización del Fovissste y contar con los 116 puntos de precalificación que establecen los lineamientos de financiamiento del Infonavit. Después podrás empezar el trámite ante el IMSS para acceder al crédito que ambas instituciones ofrecen. Las instituciones prevén generar una derrama económica de 800 millones de pesos este año y para 2021 de mil 600 millones de pesos.

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