Y para colmo, tres de cada cuatro jóvenes que perdieron su trabajo por la emergencia sanitaria estaban contratados bajo la modalidad de outsourcing. La pandemia del coronavirus COVID-19 enfrentó a ...

Y para colmo, tres de cada cuatro jóvenes que perdieron su trabajo por la emergencia sanitaria estaban contratados bajo la modalidad de outsourcing. La pandemia del coronavirus COVID-19 enfrentó a México con una emergencia sanitaria que paralizó las actividades económicas, algo que condujo a la pérdida masiva de empleos formales. El Universal reporta que entre marzo y abril se registraron 685 mil 840 pérdidas de empleos, de los cuales el 55% (375 mil 714) eran de trabajadores menores de 29 años, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De ese 55%, 7 de cada 10 jóvenes que perdieron su trabajo eran hombres y 3 eran mujeres. Los estados que presentan la mayor pérdida de empleos son: Ciudad de México (65.8 mil empleos), Quintana Roo (49.6 mil empleos), Nuevo León (30.7 mil empleos), Jalisco (56 mil empleos), Estado de México (21 mil empleos) y Querétaro (15.2 mil). David Kaplan, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que los jóvenes actualmente están entrando en un mal momento al mercado laboral, pues tener un mal comienzo puede tener un “efecto cicatriz” que puede durar décadas. Además, Kaplan teme que pueda haber un aumento en la tasa de informalidad. Por su parte, el economista Raymundo Tenorio, quien es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, opinó para El Universal que la mayoría de los jóvenes que perdieron su trabajo a consecuencia de la emergencia sanitaria estaban contratados bajo la modalidad del outsourcing o también llamado la subcontratación, pues estas empresas despiden más rápido a su personal. “Al menos 75% de los jóvenes que han perdido sus puestos de trabajo han sido por empresas de subcontratación, en las que prestan sus servicios a grandes corporativos, relacionados con los servicios financieros, bancarios, entretenimiento como son cines y logísticos”, explicó.

AMLO pronostica que la pandemia dejará 1 millón de desempleados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este domingo que estima que 1 millón de personas perderán su empleo a causa de la pandemia que está enfrentando el país. Las cifras que presentó el mandatario federal provienen de que en abril se registró una pérdida de 550 mil empleos y aunque para el mes de mayo hubo una disminución en la baja de los empleos, hasta el 23 de mayo ya hay alrededor de 400 mil plazas de trabajo perdidas. “Ya se tiene un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos”, dijo el mandatario. Además aseguró que crearían alrededor de 2 millones de empleos, ligados a sus programas sociales y proyectos prioritarios. https://www.youtube.com/watch?v=lbkAswW7rcQ&feature=youtu.be TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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