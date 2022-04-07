Con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas y diésel se obtuvo una recaudación de 223 mil millones de pesos el año pasado, 77 mil millones menos que en 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en los últimos tres años, el contrabando de combustibles se disparó 122.7%. Además, una quinta parte de las gasolinas y diésel que se consumen en el país entraron de manera ilegal en operaciones simuladas con la importación de lubricantes. Como reportamos, el 14 de octubre se presentó una denuncia ante Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda, SAT y otras instituciones por huachicoleo fiscal. Según la denuncia, pipas de empresas como Prysol, San Roberto, Maqlub, Carvel, Inmotion y Fuels cargan combustible introducido ilegalmente al país por parte de la concesionaria Kansas City Southern.

Contrabando de combustible

El fisco detalló que durante 2021 la recaudación por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) cayó 18%. De acuerdo con La Jornada, la merma no se debió sólo a los estímulos fiscales que se usan para contener el incremento en el precio de las gasolinas, sino al contrabando de combustibles. El año pasado, la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 125.2 millones de barriles, y las importaciones legítimas de combustibles alcanzaron 250.5 millones de barriles, es decir, sólo el 78.6% de la demanda. “La oferta legítima de combustible, compuesta por la producción Pemex y las importaciones alcanzó 375.7 millones de barriles. Es decir que el volumen del contrabando se estima hasta en 102 millones de barriles para 2021; equivalente al 27% de las ventas legítimas de combustibles; y al 41% de las importaciones legítimas de combustibles”, afirma el SAT. Además, según datos del SAT, con el IEPS a gasolinas y diésel se obtuvo una recaudación de 223 mil millones de pesos el año pasado, 77 mil millones menos que en 2020. "Estos productos no están sujetos al pago de IEPS, por lo que son usados como medio de evasión para introducir hidrocarburos", señala el fisco en su Informe Tributario al cuarto trimestre de 2021. Asimismo, la demanda de estos aceites es de 15 mil barriles diarios, sin embargo, en diciembre de 2021 se importaron 69 mil, de acuerdo con Reforma. Tan sólo la recaudación en aduanas por este impuesto se redujo en 58 mil 78 millones de pesos, mientras la importación de lubricantes es casi siete veces mayor que la demanda real. El órgano recaudador explicó que la caída en la recaudación de IEPS petroleros en 2021 ocurrió principalmente en las aduanas marítimas. Esta tendencia se logró contener al cambiar a los directivos de dichas instalaciones, pero el trasiego ilegal se mudó a los despachos terrestres. Se comenzó a meter el combustible en pipas y carrotanques, informa La Jornada.