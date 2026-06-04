Guardar solo el audio de un vídeo de YouTube sigue siendo una de esas tareas que parecen sencillas hasta que abres el primer sitio lleno de botones falsos y ventanas emergentes. La buena noticia es que el proceso real ocupa menos de un minuto cuando sabes qué herramienta usar y qué pasos seguir. Aquí tienes la guía completa, con las trampas habituales y la comparación de las opciones más conocidas.

Paso 1: copia la dirección del vídeo

Abre el vídeo en YouTube, pulsa Compartir y copia el enlace. Esa dirección es todo lo que necesita cualquier conversor decente. No hace falta instalar nada ni crear una cuenta para guardar el audio de un vídeo público.

Paso 2: elige una herramienta que no te haga perder el tiempo

Para una canción suelta casi cualquier conversor sirve. La diferencia aparece con vídeos largos, listas de reproducción o cuando quieres una calidad concreta. Tras probar varios durante una semana, mi opción por defecto es el convertidor youtube a mp3 de savemp3, porque entrega el archivo limpio, sin marcas raras en el nombre y con opción de elegir la calidad, todo sin registro. ytmp3.cc funciona para pistas cortas pero te pasea por una página de anuncios antes de cada descarga. y2mate cubre muchas fuentes, aunque insiste en su extensión de navegador. mp3juice mezcla conversión con búsqueda de canciones, lo que resulta cómodo pero de origen dudoso para material con derechos.

Paso 3: pega, elige la calidad y descarga

Pega el enlace, selecciona el bitrate (320 kbps si quieres la mejor calidad, 128 si prefieres un archivo ligero) y pulsa descargar. En un ordenador el MP3 aparece en tu carpeta de descargas, listo para usar.

Comparación rápida

Herramienta Sin registro Elegir calidad Anuncios o extensiones Listas completas savemp3 sí sí, hasta 320 kbps no sí ytmp3.cc sí limitada sí, página de anuncios no y2mate sí sí empuja su extensión parcial mp3juice sí básica anuncios frecuentes no

Lo que conviene saber antes

Un vídeo privado o con restricción de región no se podrá descargar con ninguna herramienta, así que desconfía de la que prometa lo contrario. La calidad del audio nunca supera la del vídeo original: si la fuente suena mal, el MP3 sonará igual. Y un detalle de sentido común sobre seguridad, cada redirección a una página que no elegiste abrir es una página menos fiable, por eso las herramientas con menos anuncios suelen ser también las más seguras.

En resumen

Para una canción puntual, cualquiera de las opciones sin registro de arriba cumple. Si quieres elegir la calidad, evitar anuncios y poder convertir también listas completas sin pelearte con la interfaz, savemp3 fue la herramienta que siguió abierta al final de la semana. Copia el enlace, elige el bitrate y tendrás el audio que buscabas en menos de lo que tardas en leer esto. Y recuerda descargar solo el contenido que tengas derecho a guardar.