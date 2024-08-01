Los contribuyentes deben tener la documentación adecuada, hacer pagos electrónicos y asegurar que el uso del vehículo sea exclusivamente para actividades empresariales o profesionales La deducción de la renta de un auto en México requiere el cumplimiento de varios requisitos, y está sujeta a ciertas limitaciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) y las disposiciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para la deducción, los contribuyentes deben contar con la documentación adecuada, realizar los pagos a través de medios electrónicos y asegurarse de que el uso del vehículo esté relacionado exclusivamente con sus actividades empresariales o profesionales. Durante varios años el límite de deducción para la renta de automóviles se encontraba regulado en dos ordenamientos distintos, según reseña Fiscalia. Por una parte, la Ley del ISR estableció un monto máximo de deducción diaria, pero desde el ejercicio 2003, a través de un decreto, se preveía un límite de deducción superior. En este sentido, la Ley del ISR preveía un monto de 165 pesos diarios, mientras el decreto establecía una cantidad de 250 pesos diarios.

Deducción a partir de 2014 hasta la fecha

A partir del 1 de enero de 2014, la Ley del ISR establece que las personas morales contribuyentes del ISR, y las personas físicas con actividad empresarial o profesional podrán deducir hasta 200 pesos diarios por concepto de renta de automóvil. Esto será posible siempre que los mismos sean estrictamente indispensables para la realización de la actividad y que se cumplan los requisitos del Artículo 36, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Para el caso de renta de automóviles de baterías recargables, eléctricos, híbridos o de hidrógeno, el monto diario de la renta se establece en 285 pesos. Fiscalia explicó que anteriormente existió un decreto que establecía una deducción de 250 pesos para la renta diaria de automóviles, pero este decreto ya no tiene vigencia, por lo que es la cantidad de 200 pesos la que impera.

Renta de auto en viaje

Además, señaló que si la renta del automóvil se efectúa con motivo de un viaje, estos gastos serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte.

Arrendadoras sin limitante

La limitante de 200 pesos diarios (o 285 para autos sustentables) no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que destinen los automóviles exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o goce temporal. Por todo lo anterior, Fiscalia recomendó tener un adecuado control administrativo y políticas en materia de gastos de viaje, de forma que se facilite la obtención de los documentos necesarios para soportar la deducción tratándose de renta de autos en viajes, así como de un control adecuado para no sobrepasar el límite de deducción diario.