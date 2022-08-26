Un tribunal falló a favor de la contribuyente con lo que podrá deducir 142,731 pesos en gastos generados por conceptos de fertilización in-vitro con donación de óvulos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá hacer una devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 42,907 pesos en gastos de reproducción asistida a una empleada de 46 años de Ciudad de México, quien ganó una resolución fiscal ante el fisco, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Según reporta El Heraldo, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló a favor de la contribuyente con lo que podrá deducir 142,731 pesos en gastos generados por conceptos de fertilización in-vitro con donación de óvulos. Su saldo a favor, después de realizar las correspondientes deducciones es de 42,907 pesos en ISR del ejercicio fiscal 2020.

Así procedió el fallo del Tribunal

El fallo del TFJA ocurre como consecuencia de que el fisco no reconoció como deducciones personales de honorarios médicos todas las erogaciones relacionadas con la reproducción asistida. A través del servicio de representación legal y de defensa de Prodecon apeló a que los gastos de reproducción asistida deben considerarse como deducciones personales que se contemplan en la fracción I del artículo 151 de la Ley del ISR, pues estas erogaciones son prestadas por profesionales de la salud que se encuentran legalmente autorizados en México para ejercer la medicina. En entrevista con El Heraldo, Itzayana Ayala, encargada de despacho de Prodecon en Campeche, aseguró que la autoridad fiscal ya no interpuso ningún recurso, por lo que se reconoce el derecho de la contribuyente para que obtenga la devolución del saldo que había solicitado a favor. Como reportamos, en los primeros seis meses de este año, la Prodecon ha emprendido 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable y 80 por ciento de éstos se han ganado en favor de los contribuyentes. A nivel general, también al primer semestre el SAT ha enfrentado 8 mil 378 juicios, de los cuales ha perdido el 53 por ciento.