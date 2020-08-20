La venta de citas del SAT se ha disparado por la pandemia y la falta de servicios a los contribuyentes. A inicios de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades e...

La venta de citas del SAT se ha disparado por la pandemia y la falta de servicios a los contribuyentes. A inicios de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades en la asignación de citas, principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas y para la inscripción de nuevas empresas, es decir, alta de personas morales. También anunció que las citas irregulares serán canceladas. El SAT presupone que estas irregularidades están relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas; los estados en donde se han presentado los casos principalmente son Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. El fisco también anuncio que notificaría por correo electrónico a los contribuyentes que tengan citas sospechosas de haber sido comercializadas, que no serán atendidos en las oficinas.

La venta de citas en el SAT no es algo nuevo

Fuentes anónimas explicaron al diario Reforma que la venta de citas pasaba desde antes de la pandemia y la escasez de citas. Sin embargo, las situación actual hizo que el problema se disparara. De acuerdo con las fuentes, ahora los contribuyentes con trámites urgentes pagan desde tres mil hasta ocho mil pesos por cita. Normalmente, un gestor externo, que normalmente es empleado de algún despacho, consigue las citas con un contacto interno del SAT. Cuando el contribuyente paga, el gestor externo le da una parte al empleado del SAT y se queda con lo restante. Esto coincide con lo que dijo el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Un día después del comunicado del SAT, Alfredo Franco Hernández, presidente del Colegio, dijo que los responsables son los mismos empleados del SAT. De acuerdo con el portal *Noticen,*Franco Hernández declaró que empleados del SAT en Aguascalientes han vendido citas por cinco mil pesos. Hasta ese momento dos socios del Colegio de Contadores habían presentado quejas por estos actos de corrupción. Franco Hernández también declaró que se reuniría con las autoridades para presentar las denuncias correspondientes y evitar más abusos en el futuro. Aunque el SAT anunció que empezaría una investigación, según las fuentes, la venta de citas sigue sin cambios. De hecho, los precios han aumentado desde el anuncio. Con información de Reforma https://www.reforma.com/acusan-mordidas-en-citas-con-el-sat/

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