La reducción de la jornada laboral podría hacer que los patrones exijan a los empleados que el trabajo que hacían en 48 horas lo hagan en 40 horas El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Cons...

La reducción de la jornada laboral podría hacer que los patrones exijan a los empleados que el trabajo que hacían en 48 horas lo hagan en 40 horas El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días en México, con dos de descanso. Se trata de una iniciativa con la que se busca reformar el Artículo 123, fracción IV del Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Actualmente, la fracción mencionada establece que por cada seis días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos. La reforma cambia los seis días laborables por cinco y aumenta de uno a dos los días de descanso.

La reducción de la jornada laboral es altamente probable

De acuerdo con Carlos Mario de la Fuente Aguirre, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, a los diputados no les dio tiempo para analizar y aprobar o rechazar la iniciativa, pero es altamente probable que se apruebe. En un webinar organizado por El Contribuyente, sobre la propuesta de la reducción de la jornada laboral, el especialista indicó que en México existen largas jornadas. Pero señaló que al mismo tiempo es uno de los países con menor productividad dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Contribuyente

Patrones podrían exigir trabajo de 48 horas en 40 horas

El objetivo de la iniciativa de reforma es mejorar la calidad de vida para los trabajadores. Pero la reducción de la jornada laboral podría hacer que los patrones exijan a los empleados que el trabajo que hacían en 48 horas lo hagan en 40 horas. El contador público y maestro en impuestos dijo que en caso de discutirse y aprobarse la iniciativa de reforma, también es probable que los patrones tomen esa actitud. En este contexto, el especialista dijo que podrían presentarse los siguientes casos:

Si los sábados se trabajan cinco horas, las empresas podrían trasladarlas a una hora diaria entre semana

En el peor de los casos, las empresas van a querer que se haga en 40 horas lo que se hacía en 48 o 45 horas.

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que lo anterior sería lamentable, pero dijo que puede ocurrir.