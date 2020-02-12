La promesa de campaña de no subir los impuestos se ve amenazada por la baja recaudación que ha tenido el Gobierno Federal y el nulo crecimiento económico. El columnista de El Heraldo de México, Alejandro Sánchez vislumbra un futuro negro para las finanzas públicas del país debido al nulo crecimiento económico y la baja recaudación. En su columna, titulada Contra las cuerdas del pasado jueves, Sánchez menciona que "de acuerdo con el directivo de un instituto económico, [y] entre economistas de otras organizaciones del ramo". Arturo Herrera ha mostrado preocupación respecto a la salud de las finanzas del país. El columnista escribe que Herrera ha solicitado a sus colegas "opiniones sobre las decisiones que se deben tomar para que las finanzas no se desfonden y los ingresos cumplan las metas". Según Sánchez, la conclusión a la que se ha llegado no es favorable para la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues lo orillaría a incumplir una de sus principales promesas de campaña. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/01/raquel-buenrostro-quiere-mejorar-recaudacion-sin-reforma-fiscal/ El columnista menciona que la recomendación general es subir los impuestos para contrarrestar el panorama que se avecina, pues el crecimiento económico no ha sido el esperado. En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019 se proyectaron ingresos tributarios por 3.31 billones de pesos. Sin embargo, sólo se lograron captar 3.2 billones. Esta situación llevó a Hacienda a "romper el cochinito de la Federación, del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), para compensar boquetes de ingresos por más de 125 mil millones de pesos".

Los impuestos sí han subido

A pesar de que el gobierno diga que no han subido los impuestos, sí lo han hecho. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aumentó este año respecto a productos como la gasolina, cigarros, bebidas alcohólicas y saborizadas, entre otras. Además, las plataformas de servicios digitales empezaron a pagar impuestos este año. Por otro lado, los esfuerzos de fiscalización se han recrudecido, como en el combate a las factureras fantasma; según estimaciones del procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, este ilícito representa de un 2 al 3% del producto interno bruto (PIB).

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