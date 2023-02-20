La validación de datos es necesaria para que los empleadores puedan emitir de manera correcta los CFDI de nómina en la versión 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó una serie de mensajes relacionados con una facilidad para que los empleadores validen los datos fiscales de tus trabajadores. El objetivo de la validación de datos, a través del portal del SAT, es que los empleadores puedan emitir de manera correcta los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina en la versión 4.0. (Imagen: Shutterstock) La autoridad fiscal advirtió que los empleadores tienen hasta el 31 de marzo para validar los datos fiscales de sus trabajadores. El SAT indicó que permitirá la validación de datos por única ocasión, y compartió un video en el que explica cómo realizar la validación. Puedes ver el video que compartió el SAT aquí / Fecha de publicación: febrero de 2023.