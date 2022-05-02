El dueño de Grupo Elektra aparece en la lista de Forbes México como el tercer hombre más rico del país, con una fortuna estimada de 12,520 millones de dólares La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó para Grupo Elektra un crédito fiscal de 2 mil 636 millones de pesos en enero, por lo cual el fisco emitió un oficio en febrero dictando medidas de aseguramiento contra la empresa perteneciente al Grupo Salinas. De acuerdo con Reforma, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se amparó contra este oficio, pero el 4 de abril el juez federal Víctor Luna Escobedo rechazó concederle una suspensión provisional, por lo cual el juez tenía que notificar el viernes pasado si negaba o concedía la suspensión definitiva. El amparo fue interpuesto por Grupo Elektra y está relacionado al pago de un crédito fiscal que el SAT le fijó por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2006. En diciembre pasado, la SCJN desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al ejercicio de 2006. Ante la resolución, la empresa de Salinas Pliego dio a conocer en un comunicado que se respaldarían en instancias internacionales, ya que asegura que se violó su derecho humano de acceso a la justicia. De acuerdo con Reforma, Grupo Elektra debe al SAT más de 34 mil millones de pesos, por ocho créditos fiscales. Sin embargo, la Corte confirmó en definitiva, que solo debe pagar 2 mil 636 millones de pesos, derivado de deducciones ilegales en ISR. Salinas Pliego aparece en la lista de Forbes México como el tercer hombre más rico del país, con una fortuna estimada de 12,520 millones de dólares en 2021, sólo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México.