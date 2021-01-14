La presión del SAT sobre los grandes contribuyentes en 2020 ayudó a disminuir los efectos de la pandemia. Esta semana, la Secretaria de Hacienda publicó las cifras preliminares de los ingresos trib...

La presión del SAT sobre los grandes contribuyentes en 2020 ayudó a disminuir los efectos de la pandemia. Esta semana, la Secretaria de Hacienda publicó las cifras preliminares de los ingresos tributarios para 2020. Según el documento, la recaudación alcanzó 3 billones 336,876 millones de pesos; esto representa un aumento de 0.7% en términos reales frente a 2019. Esto significa que el gobierno tuvo ingresos adicionales por 492 mil millones de pesos. Algo que llama la atención es 44% de este excedente vino de la fiscalización de grandes contribuyentes. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020. En este sentido, faltaron 168,946 millones de pesos.

Grandes contribuyentes salvan al SAT

El SAT detalló en su documento sobre las cifras preliminares que el pequeño aumento en la recaudación se debe a las estrategias de cobro y fiscalización, principalmente en el rubro de los grandes contribuyentes. En 2020, el pago de adeudos fiscales por parte de grandes contribuyentes alcanzó un nuevo récord. En el año, estos contribuyentes aportaron 214 mil millones de pesos a los ingresos tributarios. Como explica Expansión, en promedio, cada gran contribuyente fiscalizado en 2020 pagó 104.3 millones de pesos por adeudos fiscales. Lo que más llama la atención es que este monto es 2.2 veces mayor al promedio de 2019 de 46.5 millones. Por otro lado, la recaudación secundaria a grandes contribuyentes alcanzó 92 mil millones de pesos. Esto es más del doble de lo que se logró en 2019.

Especialistas advierten sobre esta estrategia

Desde mediados de 2020, especialistas han dicho que el SAT no podrá seguir dependiendo de la recaudación de grandes contribuyentes. Una parte de esta estrategia se deriva de la reforma penal fiscal que se aprobó este año. Entre otras cosas, la reforma equipara la evasión fiscal con delincuencia organizada; desde que se anunció el cambio, varias empresas y especialistas tuvieron problemas con esta medida. El problema, de acuerdo con especialistas, es que la estrategia del SAT podría no ser sostenible a largo plazo. Además, la fiscalización agresiva puede ahuyentar la inversión de grandes empresas en el país. En entrevista con la revista Alto Nivel, la especialista en materia fiscal, Alil Álvarez Alcalá, explicó que hay muy pocas empresas en México que puedan pagar esta cantidad en impuestos. En ese sentido, el fisco deberá encontrar otros canales para aumentar o mantener la recaudación en los próximos años.

Por otro lado, la especialista dijo que este tipo de estrategias pueden dañar la relación contribuyente-Estado. Por último, los cambios fiscales podrían llevar a las empresas a cambiar sus planes de inversión en el país.

Con información de Expansión y Excélsior https://expansion.mx/economia/2021/01/13/las-grandes-empresas-fiscalizadas-duplican-sus-pagos-al-sat https://www.excelsior.com.mx/nacional/grandes-firmas-salvan-ingresos-del-gobierno-el-sat-logro-recursos-extra-en-2020/1427019

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