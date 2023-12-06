El fisco resaltó a la recaudación como la principal fuente de financiamiento del presente gobierno El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento en la recaudación tributaria durante el periodo de enero a noviembre de 2023. Según datos oficiales, la recaudación acumulada alcanzó la cifra de 4 billones 56 mil 965 millones de pesos, representando un aumento significativo de 589 mil 129 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento sustancial equivale a un incremento real del 10.8 por ciento. Desde el año 2018 hasta el presente 2023, el ingreso tributario neto ha experimentado un aumento acumulado del 12.7 por ciento, indicando una tendencia positiva en la recaudación fiscal a lo largo de estos años.

Impuestos, la mayor fuente de ingresos

El SAT subraya la importancia de la recaudación de impuestos como la principal fuente de financiamiento para el Gobierno Federal. En este contexto, la institución ha implementado diversos planes y acciones fundamentados en la honestidad, la erradicación de la impunidad y la equidad en las contribuciones. Destaca especialmente la aplicación de estrategias diseñadas para fortalecer los esfuerzos de fiscalización, fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y combatir prácticas que erosionan la base tributaria.

Éxito del plan maestro

Estas iniciativas forman parte del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación para el año 2023, evidenciando el compromiso del SAT en mantener un sistema tributario robusto y justo. La entidad reconoce que el notable incremento en la recaudación durante este periodo es posible gracias al esfuerzo y compromiso de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales. Asimismo, el SAT dijo que este logro resalta la efectividad de las medidas implementadas por el SAT y refuerza la importancia de la participación activa de los contribuyentes en el sostenimiento de las finanzas públicas. También, el fisco mexicano señaló que el aumento en la recaudación no solo refleja la salud financiera del país, sino que también fortalece la capacidad del Gobierno para llevar a cabo programas y proyectos en beneficio de la sociedad.