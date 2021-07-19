Especialistas creen que el impuesto digital y los cambios en ISR a empresas multinacionales traerán beneficios a México. En junio, los países miembros del G7 llegaron a un acuerdo sobre un impuesto global a empresas tecnológicas. Se estableció un impuesto mínimo de 15% a empresas multinacionales para que tributen en países donde reciben beneficios. Semanas después, este mismo acuerdo fue adoptado por 130 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo será ratificado por la OCDE a finales de julio y deberá estar finalizado en octubre. Por último, se espera que empiece a implementarse en 2023. De acuerdo con la OCDE, hasta 100 mil millones de dólares se repartirán entre los países donde estas grandes empresas tienen operaciones. Debido a este acuerdo, la Unión Europea decidió suspender sus propios procesos para implementar un impuesto digital. De acuerdo con sus representantes, esperarán a que termine el proceso de la OCDE, que necesita la participación de todos los países involucrados.

El impacto en México

La semana pasada se lograron dos acuerdos importantes que impactarán a México. El primero, como ya dijimos, es el impuesto global de 15% a multinacionales. En segundo lugar, hubo un cambio en el cobro de ISR a estas empresas que venden bienes y servicios sin tener residencia física en un país. El impuesto mínimo global aplicará para empresas que facturan más de 750 millones de dólares anuales; por otro lado, el cambio al ISR será para empresas facturan más de 20 mil millones de dólares anuales. En entrevista con Reforma, Koen Van't Hek, socio de Impuestos Internacionales en EY, explicó que el impuesto mínimo global beneficia principalmente a los países que quieren evitar que sus empresas se ubiquen en jurisdicciones donde pagarán menos impuestos. En el caso de México, no hay muchas empresas que se verán afectadas por este cambio. Sin embargo, el segundo acuerdo sí tendrá un impacto más importante en el país. De acuerdo con el especialista, la modificación en el cobro de ISR ayudará en la recaudación, ya que México es un gran importador neto de servicios digitales. Con información de Reforma, Xataka y El Economista https://www.reforma.com/preven-beneficio-para-mexico-con-impuesto-digital/ar2221768?v=7 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/UE-congela-su-plan-de-impuesto-digital-mientras-duren-negociaciones-en-la-OCDE-20210712-0032.html https://www.xataka.com.mx/empresas-y-economia/130-paises-se-unen-al-acuerdo-nuevo-impuesto-digital-global-a-tecnologicas-mexico-uno-ellos

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