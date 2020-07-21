El SAT señaló que los servidores públicos que tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal deberán actualizar su información y cumplir con sus obligaciones. El Servicio de Administración Tribut...

El SAT señaló que los servidores públicos que tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal deberán actualizar su información y cumplir con sus obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), invitó a los servidores públicos que tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como a aquellos que adicionalmente realizan alguna actividad comercial o prestan servicios de arrendamiento, a cumplir con sus obligaciones fiscales. Entre ellas, en caso de ser necesario, la actualización de RFC. Estos contribuyentes deberán ingresar al portal del SAT, con el fin de revisar y verificar que la información personal como nombre, domicilio, CURP y RFC sea correcta, y de ser necesario, actualizar sus datos, tales como correo electrónico y números de contacto. Del mismo modo, podrán obtener la constancia de inscripción al RFC, así como brindar la opinión acerca del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por último, los servidores públicos deberán ponerse al día con Hacienda, presentando declaraciones anuales y pagos de impuestos omisos. https://twitter.com/SATMX/status/1285229185389166596

Asesoría vía telefónica

Si tienes dudas al respecto, puedes hacer una consulta vía telefónica, donde te asesorarán en el proceso que requieras. Para ello están disponibles los siguientes números telefónicos:

Ciudad de México al 627 22 728

El resto del país al 0155 627 22 728

Estados Unidos y Canadá al 1 877 44 88 728.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/inai-ordena-al-sat-informar-sobre-capitales-repatriados-de-2010-a-2014/ Con información del SAT.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.