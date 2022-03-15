Estas son las tesis que publicó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su revista del mes de febrero El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó su revis...

Estas son las tesis que publicó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su revista del mes de febrero El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó su revista de febrero de 2022. El contenido de la revista es el siguiente:

Índices generales

Índice alfabético de precedentes de Sala Superior

ALEGATOS de bien probado. Cuando procede su valoración. VIII-P-1aS-887….. 108.

APLICACIÓN retroactiva de la jurisprudencia, requisito para que se configure. VIII-P-SS-633….. 12.

ARGUMENTOS extemporáneos. Son aquellos formulados en la ampliación, cuando la parte actora afirma conocer el acto impugnado al momento de interposición de su demanda. VIII-P-SS-638….. 55.

ARTÍCULOS 160 fracción X y 186 fracción XVII, de la Ley Aduanera, no vulneran lo dispuesto por el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y por el artículo 11 numeral 6, del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio. VIII-P-1aS-886….. 100.

CAUSA de improcedencia y sobreseimiento, tratándose de actos que constituyen la decisión final de la autoridad administrativa. Cómo debe calificarse. VIII-P-SS-640….. 58.

CAUSAL de improcedencia inatendible.- Tiene ese carácter si está encaminada a debatir la procedencia del juicio contencioso administrativo respecto de un acto diverso al impugnado. VIII-P-SS-639….. 57.

CAUSAL de improcedencia y sobreseimiento planteada en el juicio contencioso administrativo por falta de firma autógrafa en el escrito inicial de demanda. Debe calificarse como infundada, si tal aspecto fue dilucidado mediante incidente de falsedad de documentos. VIII-P-1aS-897….. 167.

CONFLICTO de competencia por razón de territorio.- Es improcedente cuando deriva de la declaratoria de incompetencia de una Sala Regional. VIII-P-2aS-755…..202.

DEDUCCIONES autorizadas del impuesto sobre la renta. Requisitos para su procedencia respecto de las erogaciones efectuadas por los contribuyentes por medio de un tercero (legislación vigente en 2011). VIII-P-1aS-898…..171.

DEVOLUCIÓN de saldo a favor. Es ilegal que la autoridad tenga por desistida de la solicitud a la contribuyente, antes que fenezca el plazo de veinte días contados a partir de la segunda notificación del requerimiento de información. VIII-P-1aS-884….. 79.

DIVIDENDOS. Supuesto en el que la constancia de pago a que se refiere el artículo 86 fracción XIV, inciso B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es insuficiente para demostrar la procedencia de su acreditamiento. VIII-P-1aS-896….. 165.

IMPUESTO empresarial a tasa única. El crédito fiscal a que refiere el artículo 11 de la ley relativa a dicho impuesto, no es susceptible de compensación con un impuesto diverso. VIII-P-1aS-888….. 112.

INCIDENTE de incompetencia por materia.- Cuando el actor promueva un juicio en términos de la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la autoridad incidentista afirme que se actualiza la competencia material de las Salas Especializadas en materia de comercio exterior, corresponde a esta última exhibir la resolución o acto controvertido. VIII-P-2aS-752….. 177.

INCIDENTE de incompetencia. El aviso de actualización o modificación de situación fiscal, exhibido por la autoridad, es documento idóneo para acreditar el domicilio fiscal del actor. VIII-P-2aS-753….. 180.

JUICIO contencioso administrativo promovido por un adulto mayor.- Si el actor en el juicio acredita esa categoría y además forma parte de una población con un alto grado de marginación, el Tribunal tiene la obligación de analizar sus argumentos y valorar las pruebas proporcionando el mayor beneficio que pudiera corresponderle para lograr una especial protección de sus derechos humanos. VIII-P-SS-636…....... 21.

JUICIO contencioso administrativo promovido por un adulto mayor.- Si el actor se encuentra en condición vulnerable por edad, el Tribunal tiene la obligación de interpretar las normas relativas al cumplimiento de la sentencia, de la manera más efectiva posible, a fin de que reciba el pago del numerario reconocido en fallo definitivo, de manera inmediata. VIII-P-SS-637….. 23.

JURISPRUDENCIA. No puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio del demandante. VIII-P-SS-634….. 15.

LEY Federal de Procedimiento Administrativo. Resulta aplicable de forma supletoria a las notificaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. VIII-P-SS-632….. 10.

MINISTERIO público. Actividad administrativa regular del. VIII-P-SS-644….. 69.

NOTIFICACIÓN por boletín jurisdiccional. Se entiende realizada con independencia del envío de aviso electrónico a las partes. VIII-P-1aS-889….. 126.

PRESUNCIÓN de inexistencia de operaciones. La autoridad fiscal no se encuentra obligada a otorgar al contribuyente el plazo que establece el artículo 63, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando se dan a conocer hechos que constan en documentos proporcionados por otras autoridades. VIII-P-2aS-754….. 183.

PROCEDIMIENTO para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Lo resuelto en el procedimiento de responsabilidades administrativas no impide el inicio de aquel, por ser procedimientos autónomos e independientes entre sí. VIII-P-SS-645….. 73.

PROGRAMA de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para 2018 y 2019. Los apoyos económicos están sujetos a la Regla Constitucional de Anualidad del Presupuesto de Egresos de la Federación. VIII-P-SS-642……. 63.

PROGRAMA de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018. No procede su aplicación ultractiva. VIII-P-SS-643….. 66.

PRUEBA documental. La omisión de la Sala Regional de requerir su expedición a una autoridad que no es parte en el juicio, cuando medie solicitud legal del actor, constituye una violación al procedimiento. VIII-P-SS-646….. 75.

QUEJA por repetición.- Elementos que deben considerarse para su análisis. VIII-P-2aS-751….. 174.

QUEJA. El defecto en el cumplimiento de la sentencia no da ocasión a imponer multa a la autoridad responsable. VIII-P-1aS-885….. 80.

REGULARIZACIÓN de procedimiento. Procede ordenarla cuando la Sala de origen omite dar tratamiento de información confidencial al expediente administrativo exhibido y clasificado como tal por la autoridad demandada. VIII-P-1aS-893….. 144.

REGULARIZACIÓN de procedimiento. Procede ordenarlo cuando la Sala de origen omite corroborar la representación legal de quien se ostenta como representante de los trabajadores terceros interesados en el juicio contencioso administrativo. VIII-P-1aS-891….. 142.

REGULARIZACIÓN de procedimiento. Procede ordenarlo cuando la Sala de origen omite investigar los datos del representante legal de los trabajadores terceros interesados, para ser emplazado a juicio contencioso administrativo. VIII-P-1aS-894….. 146.

RESOLUCIONES administrativas definitivas. Competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a su Ley Orgánica y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VIII-P-SS-641….. 60.

RESPONSABILIDAD patrimonial del Estado. La competencia para conocer de la reclamación por una actividad irregular del Estado, así como del juicio que se interponga en contra de la resolución recaída a aquella, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hasta antes de que entrara en vigor la reforma efectuada. VIII-P-SS-631….. 7.

RESPONSABILIDAD resarcitoria. La prescripción establecida en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente hasta el 18 de julio de 2016, debe computarse a partir del momento en que se causa un daño en el patrimonio del ente público cuantificable en dinero. VIII-P-SS-647….. 77.

RETROACTIVIDAD de la jurisprudencia. No se actualiza respecto de la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. VIII-P-SS-635….. 17.

VIOLACIÓN al procedimiento. Se verifica cuando el Magistrado Instructor concede término para rendir alegatos durante el transcurso del plazo para formular la ampliación de demanda. VIII-P-1aS-890….. 132.

Índice alfabético de criterios aislados de Salas Regionales

COMPROBANTES fiscales. Requisito de los. Previsto en la fracción V del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Caso en el que no resulta aplicable. VIII-CASR-PA-35….. 217.

CONSULTA sobre clasificación arancelaría de mercancías. El artículo 47 de la Ley Aduanera vigente en el año 2018, establece dos hipótesis normativas en que los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras. VIII-CASE-1CE-8….. 239.

CUANTIFICACIÓN del monto de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, parámetros aplicables cuando el bien afectado sea una cantidad de dinero.- [Aplicación analógica de la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.)]. VIII-CASR-CA-7…..222.

DEVOLUCIÓN de saldo a favor. Excepción a la plena jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. VIII-CASE-JL-10….. 236.

IMMEX.- Carga de la prueba para demostrar el cumplimiento del programa, recae en la actora. VIII-CASE-3CE-42….. 242.

INCOMPETENCIA material del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En materia de interpretación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, celebrados con petróleos mexicanos, sus filiales y subsidiarias, respecto al régimen especial establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos vigente. VIII-CASR-TA-6….. 227.

INDEMNIZACIÓN recibida por una servidumbre legal de paso. No tiene el carácter de indemnización por “perjuicio” en términos de los artículos 141 y 142, primer párrafo, fracción IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta (legislación vigente en 2015). VIII-CASR-PE-21….. 219.

JUICIO de Resolución Exclusiva de Fondo. El cumplimiento extemporáneo en la presentación de la declaración a que se refiere el artículo 86, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en el año 2014), no justifica en sí mismo, la determinación de un crédito fiscal por remanente distribuible presunto. VIII-CASE-REF-29….. 245.

JUICIO de Resolución Exclusiva de Fondo. Las inconsistencias y omisiones en el procedimiento de fiscalización, en principio, no son susceptibles de ser analizadas en dicha modalidad del juicio contencioso administrativo. VIII-CASE-REF-30….. 248.

JUICIO de Resolución Exclusiva de Fondo. Los ingresos por concepto de herencia, su exención. No pierden ese carácter, aun y cuando no se hayan declarado en los términos del artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (legislación vigente en el año de 2012). VIII-CASE-REF-32….. 252.

JUICIO de Resolución Exclusiva de Fondo. Valoración del carácter excesivo o desproporcionado de efectos otorgados al incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de obligaciones fiscales formales. VIII-CASE-REF-31….. 250.

NEGATIVA ficta. Competencia en el juicio contencioso administrativo federal. VIII-CASE-JL-8….. 233.

ORDEN genérica de visita domiciliaria en materia de comercio exterior. Es innecesario señalar como objeto la revisión del programa IMMEX. VIII-CASE-3CE-43….. 243.

RECURSO de revocación. La anunciación y ofrecimiento de pruebas que establece el último párrafo del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, no es vinculante con la consecuencia ocurrida cuando no se acompañan las pruebas ofrecidas en el escrito de revocación, prevista en el penúltimo párrafo de dicho numeral, aun cuando la prueba anunciada consista en el dictamen pericial. VIII-CASR-CA-8….. 223.

RECURSO de revocación. Presupuestos de procedencia y oportunidad de interposición. VIII-CASE-JL-9….. 234.

SOBRESEIMIENTO. Caso en el que se actualiza. Respecto de una resolución emitida en cumplimiento a una interlocutoria dictada en instancia de queja. VIII-CASR-PA-34….. 216.

SOLICITUD de devolución. De personas físicas bajo el régimen de asalariados. Resulta procedente aun y cuando el solicitante no estuvo activo en el Registro Federal de Contribuyentes. VIII-CASR-2OR-9….. 214.

SUPLETORIEDAD. No opera respecto de la ampliación de plazo contenida en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tratándose del término establecido por el artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial para el presunto infractor. VIII-CASE-PI-2….. 230.

VIOLACIÓN procedimental. Cuando surge con motivo de omitir desahogar una prueba como el dictamen pericial en la substanciación del recurso administrativo, es suficiente su determinación para declarar la nulidad para efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, cuarto párrafo de la Ley Federal de

Procedimiento Contencioso Administrativo. VIII-CASR-CA-9….. 225.

Índice alfabético de tesis del Poder Judicial

DEVOLUCIÓN de saldo a favor del impuesto al valor agregado (IVA). El artículo 5.1. del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, al prever un beneficio en favor del contribuyente, es aplicable para computar el plazo para la prescripción de la solicitud relativa (legislación vigente en 2015). (VII.2o.A.3 A (11a.))..... 261.

IMPROCEDENCIA del juicio de amparo indirecto contra leyes. Se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia, cuando se reclama la negativa ficta derivada de una solicitud de pensión por jubilación, como acto de aplicación de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ((X Región)2o.1 A (11a.))..... 264.

Puedes ver la revista del TFJA aquí / Fecha de publicación: marzo de 2022.