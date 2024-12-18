El Buen Fin 2024 supera expectativas con ventas de 173,800 millones de pesos. Descubre cómo el consumo local y el turismo fueron clave

El Buen Fin 2024 supera expectativas con ventas de 173,800 millones de pesos. Descubre cómo el consumo local y el turismo fueron clave

El programa El Buen Fin 2024 superó expectativas al alcanzar ventas históricas por 173,800 millones de pesos, un 15.5% más que en 2023, cuando las ventas totales fueron de 151,000 millones de pesos. Este resultado marcó un récord histórico, rebasando los pronósticos iniciales de 165,000 millones de pesos, según informó la Secretaría de Economía.

Crecimiento impulsado por consumo local y turismo

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, destacó que este logro refleja el éxito de iniciativas como “Consume local”, que benefició a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Este año, el 75% de los negocios participantes fueron empresas locales, logrando que las ventas de estas representaran entre 15% y 30% de sus ingresos anuales en tan solo tres días.

Además, el sector turístico jugó un papel clave, con un incremento del 55% en la afluencia de visitantes a diversas localidades del país.

Productos y sectores con mayor demanda

Entre los productos más vendidos destacaron los electrónicos y dispositivos tecnológicos, mientras que sectores como el turismo (50%), los servicios educativos (35%) y los servicios profesionales (15%) tuvieron una participación notable.

Resultados destacados de El Buen Fin 2024:

Participación empresarial : Más de 190,000 comercios de los sectores comercio, servicios y turismo participaron.

: Más de 190,000 comercios de los sectores comercio, servicios y turismo participaron. Métodos de pago : El 55.6% de los consumidores pagaron en efectivo, mientras que el 36.1% utilizó tarjetas de crédito o débito.

: El 55.6% de los consumidores pagaron en efectivo, mientras que el 36.1% utilizó tarjetas de crédito o débito. Promociones : El 74% de los comercios ofrecieron descuentos directos, con poca relevancia de los meses sin intereses.

: El 74% de los comercios ofrecieron descuentos directos, con poca relevancia de los meses sin intereses. Incremento en ventas: 75% de los comercios reportaron ventas superiores a las de 2023, con seis de cada 10 negocios reportando aumentos de hasta un 20%.

Compromiso con la economía nacional

Durante la presentación de los resultados, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, destacó que El Buen Fin no solo fortalece la reactivación económica, sino que también beneficia directamente a las familias mexicanas con descuentos y promociones atractivas.

Por su parte, De la Torre subrayó la importancia de programas como El Buen Fin para apoyar a las empresas locales y promover el consumo responsable, consolidándose como un motor económico clave en el país.