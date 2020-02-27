La autoridad fiscal estableció y presentó sus tres principales líneas de acción para 2020, a las que llamó el "ABC" del SAT. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocará sus esf...

La autoridad fiscal estableció y presentó sus tres principales líneas de acción para 2020, a las que llamó el "ABC" del SAT. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocará sus esfuerzos principalmente en tres líneas de acción para lograr sus objetivos. Esto lo afirmó la autoridad fiscal en su Informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2019. El documento indica que un sistema tributario eficiente y progresivo permite al Estado la provisión de servicios públicos y de infraestructura. Esto para elevar el nivel de bienestar de la población. Para lograr lo anterior, el SAT considera que se deben erradicar las prácticas a través de las cuales algunos contribuyentes evitan o disminuyen su pago de impuestos, a fin de que cada contribuyente pague los impuestos que le correspondan.

Principales líneas de acción del SAT en 2020

Por eso, la autoridad fiscal estableció y presentó parte de la estrategia de recaudación que implementará en 2020. Se trata de tres líneas de acción a las que llamó el "ABC" del SAT, y aquí te las presentamos:

A. Aumentar la eficiencia recaudatoria.

Recaudar de manera más eficiente en el marco de la legislación actual.

Facilitar la relación de los contribuyentes con la administración tributaria.

Incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes, a través de herramientas digitales y de la facilitación de trámites.

Mejorar la comunicación de manera remota con el contribuyente para que sea clara, oportuna y cercana.

B. Bajar la evasión y elusión fiscal.

Combatir la elusión y evasión fiscal mediante estrategias integrales a lo largo del ciclo tributario que permitan la detección oportuna y el combate de estas prácticas indebidas.

Implementar la utilización de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control en sectores susceptibles de prácticas ilegales.

Fortalecer la fiscalización y el control aduanero por medio de modelos de riesgo más asertivos y de inteligencia analítica basada en ciencia de datos.

C. Combatir la corrupción.

Integrar el combate a la corrupción con el objetivo de que haya cero impunidad.

Coordinar esfuerzos con otras dependencias de seguridad nacional con el fin de implementar acciones de inteligencia y operativos destinados a la mejora de procesos y a la generación de tácticas anticorrupción.

Robustecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana a fin de que los contribuyentes tengan la certeza de que sus contribuciones se están utilizando para los fines que establece la ley.

Puedes revisar el Informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2019 aquí / Fecha de publicación: febrero de 2020.

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