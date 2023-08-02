Si la asegurada se atiende de forma externa, debe presentarse en la semana 34 de gestación con las solicitudes de transferencia de semanas y ciertos documentos El Instituto Mexicano del Seguro Soci...

Si la asegurada se atiende de forma externa, debe presentarse en la semana 34 de gestación con las solicitudes de transferencia de semanas y ciertos documentos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite la transferencia de hasta cuatro de las seis semanas de incapacidad del período prenatal al postnatal. Es decir, permite transferir semanas de descanso de antes del parto, para después del parto. De acuerdo con Fiscalia, la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que el procedimiento a seguir es el siguiente:

Llenar la solicitud de transferencia de semanas (en dos originales)

Contar con el consentimiento del patrón

Contar con la autorización del médico familiar

El artículo indica que si la asegurada se atiende de forma externa, debe presentarse en la semana 34 de gestación con las solicitudes de transferencia de semanas y los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Cualquier documento en el que se muestre tu Número de Seguridad Social.

Ultrasonido con una antigüedad no mayor a 5 semanas.

Al cumplir con los requisitos, el médico familiar indicará cuándo se expedirá el certificado único de incapacidad. La 'Solicitud de transferencia de semanas de descanso del período prenatal al postnatal', se puede obtener aquí.