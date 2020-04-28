La segunda ola podría ser en los últimos meses del año o los primeros de 2021, el periodo abarca desde noviembre hasta enero, es decir en épocas de frío. El doctor Alejandro Macías, quien fue comisionado especial para la atención de la influenza H1N1 en 2009 en nuestro país y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel tres, publicó un video en su canal de YouTube en el que afirma que la actual epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, causante del Covid-19, podría estar lejos de finalizar. El experto comenta que aunque pudiera parecer que la cuarentena ya duró demasiado, aún falta más para que el virus desaparezca. Al comparar la pandemia de Covid-19 con la propagación de la influenza, dijo que para superar la influenza nos tardamos año y medio en controlar la pandemia. Por tanto, infiere, para superar por completo la actual epidemia podríamos tener que esperar hasta finales de 2020 o incluso hasta entrando 2021. Macías compara el comportamiento de la epidemia al vuelo de un avión. Una vez terminado el ascenso a la parte más alta de la curva epidémica, llegando a la fase 3, podríamos permanecer en esta etapa alrededor un mes. Posteriormente entraremos a la fase 4, en la que el contagio será mínimo. No obstante, según el especialista es probable que vuelva a tomar impulso y exista una segunda ola de contagio alrededor del ultimo trimestre del año. Explicó que durante la segunda ola de contagio, habrá un retroceso dentro de las fases. E****s decir, habría una segunda fase 3, en la que él estima que los casos de contagio serían menos que los registrados en la presente fase 3. Sin embargo, esto no necesariamente será así; añadió que en la pandemia de influenza de 2009 el segundo brote fue más fuerte que el primero. La segunda ola podría ser en los últimos meses del año o los primeros de 2021, el periodo abarca desde noviembre hasta enero, es decir en épocas de frío, por lo que debemos cuidarnos más y extremar las medidas durante esos meses. https://www.youtube.com/watch?v=LUpiZw5FR30 Durante esta segunda fase 3, las medidas de distanciamiento social podrían escalonarse según la intensidad que se presente en distintas partes del país. Las autoridades locales de la Ciudad de México, dice, probablemente tomarían medidas diferentes que las de estados menos afectados, como Guanajuato o Oaxaca. Incluso dentro de un mismo estado, las autoridades municipales podrían tomar medidas diferenciadas según la gravedad de los brotes. Concluyó que después de la segunda fase 3, el riesgo de contagio empezará a erradicarse paulatinamente debido a la inmunidad de rebaño, que ocurre cuando muchas personas ya fueron infectadas por el virus, haciéndose inmunes y, por tanto, disminuyendo la tasa de infección. Macías estima que la pandemia podría tener su fin durante el mes de diciembre, etapa que llama fase 5. No obstante, considera la posibilidad de que la epidemia se prolongue hasta 2021.

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