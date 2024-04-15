Los errores más comunes al emitir un CFDI incluyen problemas con los datos, el uso incorrecto de claves y errores en los monto El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónic...

Los errores más comunes al emitir un CFDI incluyen problemas con los datos, el uso incorrecto de claves y errores en los monto El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica es un documento electrónico que sirve para asegurar la validez fiscal de las operaciones comerciales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En dicho comprobante digital se describe la clave del producto o servicio adquirido, junto con el desglose de datos generales como los.siguientes:

Uso del CFDI

Tipo de pago (método y forma).

Impuestos

Entre otros.

Errores más comunes al emitir CFDI

En este contexto, Mabel Salazar del blog Soy Conta expone, entre otros, los errores más comunes al emitir CFDI:

Datos incorrectos del receptor

Cometer errores en la captura de información del receptor del comprobante, como su nombre, dirección o RFC, al emitir el CFDI, puede invalidarlo. Actualmente, el SAT solicita la Constancia de Situación Fiscal para combatir los errores de razón social y RFC.

Uso incorrecto de la clave del producto o servicio

Al emitir un CFDI, usar una clave incorrecta para describir el producto o servicio puede ocasionar problemas con la autoridad fiscal y generar confusiones en la contabilidad. Por ejemplo, se emite para amparar el pago de un servicio, pero se ingresa una clave correspondiente a un producto, o viceversa.

Montos incorrectos

Incluir montos erróneos en el CFDI, sea por error de cálculo o de captura, genera discrepancias en la contabilidad. Un ejemplo es que, quizás, el producto es tasa cero, pero se le desglosa el IVA al 16%. También suele suceder que, en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la retención es menor, y lo dejan al 10% cuando no corresponde. Salazar indicó que los errores más comunes al emitir un CFDI incluyen problemas con los datos, el uso incorrecto de claves, errores en los montos, etcétera. Evitarlos es fundamental para mantener la integridad y validez de los comprobantes fiscales, sobre todo para evitar multas.