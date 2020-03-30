Para este año, el gobierno federal contratará a 7 mil 300 trabajadores por outsourcing. En 2020, el gobierno federal contratará 7 mil 300 trabajadores a través del outsourcing. Estos trabajos perte...

Para este año, el gobierno federal contratará a 7 mil 300 trabajadores por outsourcing. En 2020, el gobierno federal contratará 7 mil 300 trabajadores a través del outsourcing. Estos trabajos pertenecen, principalmente, a los programas prioritarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también para puestos de hasta 85 mil pesos mensuales. Así quedarán las contrataciones:

Seguridad Alimentaria Mexicana contratará 3 mil 600 empleados por mil 200 millones de pesos.

La Secretaria de Cultura contratará 1 mil 600 trabajadores por 340 millones de pesos para el programa Cultura Comunitaria.

El Banco del Bienestar contratará 263 trabajadores por 463 millones de pesos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores quiere contratar a 350 empleados. Algunos de ellos para Director de Área del Servicio Profesional de Carrera, puesto que paga 85 mil pesos al mes.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contratará 300 personas para el Programa de Mejoramiento Urbano.

En algunos casos, como el de Comesa, hay más presupuesto para outsourcing que para empleados propios. Esta paraestatal, por ejemplo, tiene un presupuesto de 474 millones de pesos, el doble de lo que tiene para empleados propios.

Las licitaciones anunciadas en la página de Compranet definen a la subcontratación como "Servicio especializado de terceros". Bajo esta figura, las dependencias no están encargadas de crear ni administrar plazas laborales. Ese trabajo recae en las empresas que cobran comisiones de administración. Estas comisiones van desde 0.99% del valor de la plaza hasta el 15%. Con información de Reforma.

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