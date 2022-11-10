La reforma ayudará a la salud y bienestar de los trabajadores, pero también tendrá repercusiones de carácter financiero, fiscal y de seguridad social, de acuerdo con el IMCP El 3 de noviembre, el S...

La reforma ayudará a la salud y bienestar de los trabajadores, pero también tendrá repercusiones de carácter financiero, fiscal y de seguridad social, de acuerdo con el IMCP El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México. El dictamen aún se encuentra en proceso legislativo en el Congreso de la Unión. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece seis días de vacaciones para el primer año. Pero con la premisa de que los mexicanos tengan vacaciones dignas, la reforma propone 12 días de descanso desde el primer año de trabajo, los cuales aumentarían gradualmente hasta llegar a 32 días de descanso pagados.

Efectos positivos y negativos del aumento de las vacaciones

En este contexto, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda Trejo, expuso los efectos positivos y negativos de la iniciativa de reforma con la que se busca aumentar las vacaciones.

Efectos positivos

En conferencia de prensa, la contadora indicó que los efectos positivos del aumento de las vacaciones son los siguientes:

Se están tomando acciones para atender problemas incipientes de salud que se pudieron prevenir con algo que antes se consideraba un apapacho para el trabajador, pero que claramente tiene implicaciones científicas que podrían evitar muchos de estos males.

Se tiene una ley que señala, de manera específica, la necesidad de que estos días se tomen de manera continua y no se conviertan en un tema de negociación. Es decir, no son días para atender festivales o trámites por parte de los trabajadores, son días que se tienen que tomar de manera continua.

Es el patrón quien se debe encargar de que sus trabajadores tomen estos días de forma continua en los siguientes seis meses antes de que se cumple el año, e indicar con anticipación la fecha en la que el trabajador deberá disfrutar de su derecho.

Grajeda Trejo dijo que la reforma tiene varios efectos positivos, principalmente en la salud y bienestar de los trabajadores, pero señaló que también trae consigo otros de carácter financiero, fiscal y de seguridad social.

Efectos negativos

Los efectos negativos que expuso la presidenta del IMCP son los siguientes:

En automático se duplica el pasivo laboral por concepto de prima vacacional. Si bien la tasa no se toca en la iniciativa y se continuaría usando la de 25%, ahora estaríamos hablando de 25% en el doble de días.

Los patrones tienen la obligación de contar con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones laborales, las cuales (vinculadas con la prima) prácticamente amanecerían duplicadas el 1º de enero de 2023. No todos podrían hacer frente a ello.

Se incrementa la base de los impuestos sobre nóminas estatales.

Al ser un ingreso exento para el trabajador, tiene una deducción parcial para el patrón. Es decir, se trata de un gasto no considerado que, además, sólo es parcialmente deducible.

En el caso de trabajadores con un año de antigüedad, se incrementan al doble las cuotas correspondientes a la prima vacacional ante el IMSS e Infonavit.

Esto hace que las inversiones nacionales y extranjeras se replanteen, ya que los inversionistas y empleadores están obligados a perseguir la viabilidad financiera.

Un inminente y considerable aumento en las cuotas de seguridad social, destinadas a la cesantía en edad avanzada y vejez (pensiones).

La presidenta del IMCP señaló que a pesar de que no existe una reforma fiscal como tal, habrá un incremento sustancial en la base y en las tarifas de las cuotas sociales que afectan a los patrones, quienes ya se encuentran castigados por diferentes circunstancias. Además, indicó que en varios foros se han propuesto esquemas progresivos para este incremento en las vacaciones, pero a menos que en la Cámara de Senadores se reconsidere, habrá un 2023 cada vez más complicado para los empleadores del país.