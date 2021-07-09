Guajardo, que obtuvo una diputación plurinominal por el PRI, acusó persecución política. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y uno de los principal...

Guajardo, que obtuvo una diputación plurinominal por el PRI, acusó persecución política. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y uno de los principales negociadores del T-MEC, fue vinculado a proceso por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La petición fue hecha por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

#FGRInforma: La #FGR a través de la #FEMCC obtiene vinculación a proceso en contra de Ildefonso “G”, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Más información ➡️ https://t.co/JKM9U62JcS pic.twitter.com/gVFmS6fFSx — FGR México (@FGRMexico) July 9, 2021

Se le señala por supuestamente haber incrementado su patrimonio de manera injustificada entre los años 2014 y 2018, cuando fue funcionario público federal. Guajardo no habría podido acreditar la adquisición legal de obras de arte y depósitos bancarios en México y el extranjero. Como medidas cautelares, el juez de control aprobó prohibirle la salida del país sin autorización judicial, así como la obligación de asistir periódicamente a firmar. La FGR tiene un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación complementaria.

Mi postura frente al comunicado emitido por la Fiscalía General de la República pic.twitter.com/ZcfRyPvpH3 — Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) July 9, 2021

Guajardo, quien obtuvo una diputación plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró en un comunicado sentirse tranquilo y acusó persecución política.

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