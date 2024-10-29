Autoridades están reforzando la regulación fiscal y económica sobre las importaciones de productos chinos a través de plataformas digitales para proteger la economía nacional y el empleo

Autoridades están reforzando la regulación fiscal y económica sobre las importaciones de productos chinos a través de plataformas digitales para proteger la economía nacional y el empleo

Las plataformas digitales como Temu, Shein y Aliexpress ofrecen a los consumidores mexicanos acceso a una variedad de productos internacionales, particularmente de China, a precios reducidos. Sin embargo, este fenómeno está bajo el escrutinio de las autoridades fiscales y económicas del país, debido a las repercusiones negativas que puede tener sobre la industria local y las obligaciones fiscales.

Impacto de las importaciones chinas

Rolando Silva Briceño, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que la importación de productos chinos a través de intermediarios digitales ha crecido exponencialmente. Este auge se debe principalmente a los costos reducidos que estos intermediarios ofrecen, omitiendo frecuentemente el pago de impuestos necesarios.

Medidas de regulación

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y otras entidades fiscales, ha empezado a tomar medidas concretas para abordar estos desafíos. Las estrategias incluyen un reforzamiento de la vigilancia fiscal y el desarrollo de iniciativas que buscan limitar y regular estas prácticas de comercio electrónico. Estas medidas pretenden proteger a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y ofrecen garantías adecuadas a los consumidores.

Consecuencias para el mercado local

La popularidad de comprar productos baratos de China mediante plataformas digitales ha puesto en riesgo las industrias locales, que enfrentan una competencia desleal. Silva Briceño advierte que la continuidad de estas prácticas no reguladas podría resultar en la pérdida de empleos y aumentar el déficit fiscal del país.

Apoyo al consumo local

Desde el IMCP, se apoya la necesidad de una regulación que promueva la competencia leal y proteja los derechos de los consumidores y trabajadores mexicanos. La propuesta no busca eliminar la competencia de las plataformas digitales extranjeras, sino asegurar que todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, operen bajo las mismas reglas.