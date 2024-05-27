Mantener una situación fiscal sana es crucial para evitar problemas y asegurar el orden en las finanzas personales y empresariales, nos comenta nuestro articulista Sergio Alberto Morales Zaldívar

Sin duda alguna el Sistema de Administración Tributaria es uno de los organismos más temidos y respetados por la sociedad mexicana, por lo que, uno de los grandes retos actuales para todos los contribuyentes consiste en poder llevar una relación saludable con la autoridad fiscal. Existen muchas aristas sobre este tema que van desde el poco conocimiento fiscal en la mayoría de las profesiones y negocios, la percepción negativa de los mexicanos hacia el pago de contribuciones, hasta la desinformación que existe en redes sociales, el temor de no saber cómo llevar positivamente la situación fiscal de un ente económico y por supuesto, el que no elegir asesorarse con expertos en la materia. Llevar una situación fiscal sana es crucial e indispensable sin importar qué tipo de contribuyente es, tanto a corto como largo plazo, de hecho, es esencial para evitar problemas de carácter fiscal lógicamente, pero además para mantener en orden las finanzas personales y en cuanto a un negocio, es la base para poder operar y “llevar la fiesta en paz” con las autoridades. Puede haber debate sobre la política fiscal tan asfixiante en el país, sobre los porcentajes de pago de cada contribuyente y sobre el impacto en la infraestructura como carreteras y autopistas, hospitales, energía y otros servicios que, en teoría, deberían de mejorar con el pago de las contribuciones de todos; lo que no está ni debería estar en debate es sobre si hay que pagar impuestos o no, no es negociable para ningún trabajador ni para ninguna empresa. Como ya se mencionó, son varios efectos positivos que provoca el hacer las cosas bien en materia fiscal, es decir, tener la tranquilidad en cuanto a trámites personales o empresariales, cuestiones financieras y bancarias, pero, sobre todo, ante las autoridades. Algunas de las recomendaciones que nos permitirán tener tranquilidad fiscal son:

Conocer tu régimen fiscal:

Todos los individuos tienen responsabilidades fiscales, algunos más que otros, y por ello, es de suma importancia conocer en qué régimen fiscal se encuentra un individuo y qué obligaciones fiscales vienen con ese régimen, como, por ejemplo, la declaración anual.

Evitar situaciones que afecten tu sello digital para factura

Una de las recomendaciones más importantes es asegurarse de que los ingresos declarados coincidan con la información que tienen las autoridades en cuanto a CFDIs, y por supuesto, evitar utilizar comprobantes fiscales para operaciones simuladas o ilícitas.

Como recomendación adicional, se sugiere hacer conciliaciones mensuales para llevar un equilibrio entre la información que tiene el contribuyente y la información disponible en las plataformas del SAT

Mantener actualizado el Buzón Tributario

Es la manera en la que el SAT se mantiene en contacto con los contribuyentes y es de suma importancia tener la información actualizada para tener vía libre de comunicación con las autoridades.

La e.firma

Es vital para la mayoría de los trámites con la autoridad fiscal, y puede ser utilizada en la presentación de declaraciones mensuales o anuales, incluso para la emisión de facturas.

Evitar la discrepancia fiscal

En el caso de personas físicas es crucial evitar omitir ingresos, transferencias por conceptos diferentes al tipo de ingreso o en su caso, del régimen fiscal que, a su vez, provoque un descuento en la cantidad de impuesto sobre la renta a pagar. Muchos de estos conceptos parecieran lógicos pero al ver las estadísticas tan altas de la economía informal y la percepción tan mala que hay de la sociedad hacia el pago de los impuestos, muestra que hay una necesidad de transparencia en cuanto los pagos de contribuciones y el uso que la autoridad les da, y una necesidad sobre informar a los contribuyentes de cómo mejorar su estatus con el SAT.

“A nada ni nadie se le desea un problema con la autoridad fiscal” – Sergio Zaldívar

L.C.P. y F. Sergio Alberto Morales Zaldívar

Empresario y Conferencista