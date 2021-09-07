El SAT publicó las terceras tasas efectivas de ISR, para que las y los contribuyentes analicen las tasas que aplicaron y, en su caso, corrijan su situación fiscal con declaraciones complementarias....

El SAT publicó las terceras tasas efectivas de ISR, para que las y los contribuyentes analicen las tasas que aplicaron y, en su caso, corrijan su situación fiscal con declaraciones complementarias. El 5 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió la tercera publicación de tasas efectivas de Impuestos sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes. La autoridad fiscal publicó las tasas efectivas de ISR, para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas, para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, sobre el padrón de grandes contribuyentes. Como resultado de dicha publicación, el SAT ha trabajado para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de las y los contribuyentes y, vía buzón tributario, ha contactado a contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de las dadas a conocer. La autoridad fiscal hace esto para que los pagadores de impuestos analicen las tasas que aplicaron y, en su caso, corrijan su situación fiscal.

Segunda publicación

El 1 de agosto, el SAT dio a conocer la segunda publicación de los parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de ISR, para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 84 actividades económicas, para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, sobre el padrón de grandes contribuyentes.

Tercera publicación

Ahora, el SAT dio a conocer la tercera publicación de los parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de ISR, para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 79 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Esta tercera publicación relativa a 79 actividades económicas contempla 12 sectores económicos:

Comercio al por mayor.

Comercio al por menor.

Dirección de corporativos y empresas.

Industrias manufactureras.

Información en medios masivos.

Otros servicios excepto actividades del gobierno.

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación.

Servicios de salud y de asistencia social.

Servicios financieros y de seguros.

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

Servicios profesionales, científicos y técnicos.

Transportes, correos y almacenamiento.

El SAT invitó a los contribuyentes a consultar las tasas efectivas de ISR

De acuerdo con el SAT, el objetivo de la información que publicó es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. A través de un comunicado, la autoridad fiscal invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT. Descarga los documentos con las tasas efectivas de ISR: Descarga aquí la Primera Publicación Descarga aquí la Segunda Publicación Descarga aquí la Tercera Publicación Puedes ver la primera, segunda y tercera publicación de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentesaquí/ Fecha de publicación: 13 de junio, 1 de agosto y 5 de septiembre de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.