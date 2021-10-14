La Secretaría del Trabajo revisará a las empresas que se inscribieron al REPSE para verificar que la información proporcionada sea cierta. Se enfocarán en las empresas que presenten focos rojos. La...

La Secretaría del Trabajo revisará a las empresas que se inscribieron al REPSE para verificar que la información proporcionada sea cierta. Se enfocarán en las empresas que presenten focos rojos. Las empresas que ofrecen servicios especializados y que se encuentran en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas u Obras Especializadas (REPSE) se convertirán en el blanco de las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante el proceso de inscripción al REPSE, las empresas dieron información a la plataforma. Ahora, la STPS empezará el proceso de inspección de cumplimiento para estas empresas; específicamente, se enfocará en revisar la veracidad de la información proporcionada.

Así, las inspecciones revisarán que las direcciones son reales, que las empresas se dedican a la actividad declarada y que en general cumplieron con todos los requisitos.

Durante su participación en el webinar “Comprendiendo la Reforma Laboral, ¿Cómo vamos?”, organizado por la Cámara de Comercio Británica, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno, explicó que estas inspecciones no serán masivas. En cambio, el objetivo se limita únicamente en los registros que llamen la atención tras el análisis de datos y las denuncias.

Salafranca también señaló que al 1 de septiembre 71 mil empresas terminaron el proceso del REPSE. De ellas, el 93% recibió una respuesta por parte de la plataforma: 88% consiguieron el registro, mientras que 12% no lo consiguieron, pero tendrán oportunidad de presentar el proceso de nuevo.

En entrevista con Reforma, Jacqueline Álvarez, socia de EY-Law Laboral, explicó que no se tratará de una cacería de brujas. Sin embargo, dijo que sí llama la atención que la STPS se siga enfocando en las empresas formales registradas en lugar de inspeccionar a las informales.

Con información de IDC Online y Reforma

https://idconline.mx/laboral/2021/10/12/inicia-fase-de-inspeccion-de-cumplimiento-del-repse

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