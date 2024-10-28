Por el momento, la opción más eficiente sería que el SAT revierta internamente esta revocación, aunque hasta ahora no hay una confirmación de si esto será posible.

Por el momento, la opción más eficiente sería que el SAT revierta internamente esta revocación, aunque hasta ahora no hay una confirmación de si esto será posible.

En días recientes, miles de contribuyentes en todo el país descubrieron que su firma electrónica (e.firma), emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido inesperadamente revocada. La fecha de revocación fue el 23 de octubre de 2024 a las 12:00 p.m., y hasta ahora, el SAT no ha dado una explicación oficial, lo que ha generado incertidumbre y confusión.

Especialistas consideran que esta situación se debe a una falla en los sistemas de la autoridad tributaria de México, sin embargo, el SAT no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo verificar tu e.firma?

Para revisar el estado de una e.firma, puedes usar la herramienta de consulta del SAT en línea. Solo ingresa tu RFC y sigue las instrucciones para confirmar si tu certificado está activo.

Consecuencias de la revocación

La suspensión de la e.firma trae consigo varios problemas importantes:

Declaraciones fiscales : Sin e.firma, no podrás presentar ciertas declaraciones ni realizar trámites fiscales.

: Sin e.firma, no podrás presentar ciertas declaraciones ni realizar trámites fiscales. Acceso al Buzón Tributario : Podrías perder notificaciones importantes del SAT, afectando tus tiempos de respuesta.

: Podrías perder notificaciones importantes del SAT, afectando tus tiempos de respuesta. Operaciones de comercio exterior : Algunos trámites aduaneros requieren la e.firma, lo que podría afectar el flujo de mercancías.

: Algunos trámites aduaneros requieren la e.firma, lo que podría afectar el flujo de mercancías. Trámites bancarios : Las transferencias de divisas, como dólares, que usan la e.firma podrían ser bloqueadas.

: Las transferencias de divisas, como dólares, que usan la e.firma podrían ser bloqueadas. Emisión de facturas: Si facturas usando la e.firma, esta revocación podría frenar tus cobros y operación comercial.

Posibles acciones

Para solucionar este problema, una opción sería la renovación en línea del certificado. Sin embargo, este método solo es válido cuando el certificado ha caducado por término de vigencia (cada cuatro años), no cuando ha sido revocado. En este caso, los contribuyentes afectados tendrían que solicitar una cita y acudir en persona a las oficinas del SAT para renovar su e.firma, lo que podría generar un caos operativo para todos.

Por el momento, la opción más eficiente sería que el SAT revierta internamente esta revocación, aunque hasta ahora no hay una confirmación de si esto será posible.

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