La evaluación continua a los colaboradores activos es la manera correcta para prevenir y erradicar los comportamientos inadecuados en los espacios de trabajo Durante la pandemia y los años posterio...

La evaluación continua a los colaboradores activos es la manera correcta para prevenir y erradicar los comportamientos inadecuados en los espacios de trabajo Durante la pandemia y los años posteriores a esta, muchas personas perdieron su empleo, vieron recortados sus salarios o tuvieron que realizar gastos no planeados. De acuerdo con Fernando Calderon, managing director en México, Colombia y Perú de MIDOT, debido a los problemas económicos de las personas, la manera de pensar y los actos que probablemente jamás hubiesen cometido, en contextos diferentes, hoy pudiesen verse tentados a cometerlos o verse beneficiados a partir de comportamientos incorrectos. MIDOT es una empresa especializada en desarrollar e implementar soluciones tecnologicas para monitorear y evaluar la integridad, ética y estabilidad laboral. En este contexto, el especialista en honestidad laboral indicó que, con el aumento de los esquemas de trabajo remoto e híbrido en las empresas, actualmente es muy importante conocer mejor al personal.

Tecnología para monitorear y evaluar a los trabajadores

En entrevista con El Contribuyente, el directivo dijo que para prevenir comportamientos inadecuados de los empleados, MIDOT tiene una herramienta, la cual mide la integridad y las conductas laborales contraproducentes de los candidatos. Calderón explicó que se trata de una evaluación en línea que se le hace llegar al candidato, antes de que entre a la organización. A su vez, la evaluación utiliza inteligencia artificial que analiza e identifica que la persona que inicia la prueba, que la realiza y que la termina, es la que aspirar a un puesto determinado en la empresa. Es decir, evita la suplantación de identidad.

Prueba de integridad laboral

De acuerdo con MIDOT, la prueba de integridad laboral es una herramienta de selección estándar, usada por miles de organizaciones de todo el mundo. Con los datos obtenidos de las pruebas realizadas, MIDOT elabora un reporte anual de las conductas habituales de los colaboradores, en distintas industrias y puestos, en las empresas en México.

Acciones deshonestas más frecuentes

El 'Reporte anual de integridad laboral en México', indica que las acciones deshonestas más recurridas de los empleados son las siguientes:

Suplantación de identidad

Rumores

Baja productividad

Tomar descansos excesivos

No cumplir con horarios

Malversación de recursos de la empresa

Soborno

Robo

Acoso

Evaluación continua a los colaboradores

Pero el reporte indica que la evaluación continua a los colaboradores activos, así como la aplicación de evaluaciones de integridad a los nuevos elementos de las organizaciones, es la manera correcta de prevenir y posteriormente erradicar los comportamientos inadecuados en los espacios de trabajo. "La evaluación no solo hará que las empresas puedan elegir a la mejor persona para desarrollar el cargo, si no que estarán seguras de que éste se desempeñará de una manera correcta, conducido por valores íntegros y honestos", asegura el reporte de MIDOT. [mc4wp_form id=1230]