Con la recuperación económica, más trabajadores están interesados en adquirir viviendas con el Infonavit. Esta semana, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavi...

Con la recuperación económica, más trabajadores están interesados en adquirir viviendas con el Infonavit. Esta semana, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer los resultados de la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda para el segundo trimestre de 2021. Según la encuesta, la intención de los derechohabientes de adquirir una casa está en aumento. El Índice de Intención de Adquisición de Vivienda reportó 36.7 puntos este trimestre; esto es un aumento de 2.5 puntos frente al trimestre anterior. El Índice para Adquisición de Terreno fue de 26 puntos; un aumento de dos puntos frente al periodo anterior. De acuerdo con el Infonavit, esto representa que los trabajadores están viendo resultados en la estabilidad laboral y la recuperación económica tras la pandemia. Estos son otros datos importantes arrojados por la encuesta:

Los más interesados en adquirir vivienda son los trabajadores que ganan entre tres y cinco salarios mínimos.

47.6% de los encuestados tiene intenciones de adquirir un financiamiento hipotecario.

46.1% tiene intenciones de adquirir un lote con servicios.

50.6 % tiene intenciones de solicitar un crédito para construir en terreno propio.

Infonavit presenta novedades en créditos

Esta semana, el Infonavit presentó algunas novedades derivadas la reciente reforma a la Ley del Infonavit. Una de ellas consiste en un incremento al monto máximo de los créditos para la compra de vivienda llegó a los 2 millones 217 mil 700 pesos. El monto que cada trabajador reciba dependerá de su capacidad de pago y la tasa de interés de su nivel salarial. La tasa de interés que deberán pagar los trabajadores será fija y será de entre 1.91 y 10.45%, dependiendo del salario mensual del mismo. La distribución de las tasas de interés, de acuerdo al documento publicado por el Infonavit, será como sigue:

Salario mensual Tasa de interés 4 mil 86.68 a 5 mil 448.9 pesos 1.91 a 3.33% 5 mil 721.35 a 8 mil 173.35 pesos 3.55 a 5.51% 8 mil 445.8 a 10 mil 897.8 pesos 5.7 a 7.21% 11 mil 170.25 a 13 mil 622.25 pesos 7.41 a 8.86% 13 mil 894.7 a 16 mil 346.7 pesos 9.03 a 10.42% 16 mil 619.15 pesos o más 10.45%

Las mensualidades del crédito serán fijas durante todo el tiempo que dure el financiamiento, incluso si el trabajador pierde su trabajo. Puedes leer más sobre las novedades en los créditos aquí. Con información de Reforma, El Economista y Milenio https://www.reforma.com/crece-interes-por-comprar-viviendas-de-infonavit/ar2204595 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Avanza-confianza-de-derechohabientes-para-adquirir-vivienda-20210616-0088.html https://www.milenio.com/politica/mas-trabajadores-quieren-comprar-su-vivienda-infonavit

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