Asociaciones advirtieron que prevalecen dudas sobre el tipo de actividades de promotoría que pueden clasificarse como servicios especializados.

El 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas.

Inscripción de servicios especializados en el REPSE

Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 1 de septiembre.

Actividades de promotoría que pueden clasificarse como servicio especializado

En este contexto, la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (Amapro) solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclarar en la ley hasta dónde la promotoría en punto de venta es un servicio especializado. De acuerdo con una nota publicada por Reforma, en una carta enviada a la STPS, la Amapro advirtió que prevalecen dudas sobre el tipo de actividades de promotoría que pueden clasificarse como servicio especializado y son susceptibles de subcontratarse. Por eso, la nota indica que la Ampro pidió que se incluya la figura de "servicios especializados de promotoría", que incluye varias actividades, entre las que se encuentran las siguientes:

Auditoría del punto de venta.

Aplicación de encuestas al consumidor.

Revisión y levantamiento de precios.

Entrega de productos y desempaque.

Acomodo constante de productos.

Demostración de productos.

Actividades de degustación.

Exhibición de producto.

Las funciones del personal que se ponga a disposición de las empresas contratantes, no deberán incluir actividades propias del personal del lugar donde se realicen los servicios, como compra, venta y cobranza, se explica en la carta que también fue firmada por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH). Reforma indicó que desde el punto de vista de las asociaciones, sería necesario modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que se dé más certeza a los regulados y se facilite la verificación por parte de la autoridad.

Con información de Reforma. https://www.reforma.com/piden-que-promotoria-sea-servicio-especializado/ar2241046

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