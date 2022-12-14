El periodo vacacional decembrino del fisco mexicano es un plazo que no se computa para efectos fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó cuál será su periodo vacacional decembrino. Lo anterior lo hizo a través de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. Con el documento se modificó la regla 2.1.6., para establecer que el segundo periodo general de vacaciones del SAT será del 19 al 30 de diciembre de 2022. Es importante conocer el período vacacional decembrino del SAT, porque es un plazo que no se computa para efectos fiscales. Es importante señalar que si un contribuyente tiene una cita programada en las fechas de vacaciones del SAT, debe acudir a ella, pues habrá personal de guardia que atenderá a las personas que acudan a realizar algún tipo de trámites. El documento fue publicado el 12 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).