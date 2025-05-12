La Constancia de Situación Fiscal es un documento esencial emitido por el SAT. Aprende cómo obtenerla gratis y para qué trámites es útil La Constancia de Situación Fiscal (CSF) se ha convertido en ...

La Constancia de Situación Fiscal es un documento esencial emitido por el SAT. Aprende cómo obtenerla gratis y para qué trámites es útil La Constancia de Situación Fiscal (CSF) se ha convertido en uno de los documentos más solicitados por personas físicas y morales en México. Emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), permite verificar la identidad y el estatus fiscal de los contribuyentes, y su trámite es completamente gratuito.

¿Qué información contiene?

Este documento oficial concentra datos clave sobre el contribuyente:

Cédula de Identificación Fiscal con código QR.

con código QR. RFC, CURP y nombre o razón social.

y nombre o razón social. Domicilio fiscal registrado ante el SAT.

registrado ante el SAT. Régimen fiscal y obligaciones fiscales actuales.

y actuales. Fecha y lugar de emisión de la constancia.

Esta información es frecuentemente requerida para contratación laboral, apertura de cuentas bancarias y otros trámites administrativos.

Formas de obtener la CSF

El SAT ha dispuesto distintos canales para facilitar el acceso a este documento:

Medio Requisitos Portal del SAT Ingresar con RFC y contraseña o e.firma en sat.gob.mx SAT Móvil / SAT ID RFC, contraseña y datos personales; en SAT ID también se requiere identificación oficial. Chat uno a uno Formulario disponible desde el portal del SAT, opción “Cédula de Identificación Fiscal”. Oficina Virtual Enviar identificación digital a [email protected] . Oficinas SAT Acudir con identificación oficial. No se requiere cita previa.

¿Es obligatoria para facturación o nómina?

No. Aunque muchas empresas la solicitan, el SAT ha aclarado que no es obligatorio presentar la CSF para emitir facturas ni para recibir comprobantes de nómina. Su función principal es informativa y de verificación.

Trámite gratuito y sin intermediarios

El Comunicado 022-2025 del SAT enfatiza que todos los trámites fiscales, incluida la CSF, son gratuitos. Si alguien intenta cobrar por su emisión, debe ser denunciado ante la autoridad.

Consulta oficial

Consulta el comunicado oficial aquí: Constancia de Situación Fiscal, trámite gratuito que se expide fácilmente.