¿Sabías que puedes deducir gastos médicos en tu declaración anual y potencialmente obtener una devolución? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las personas físicas que perciben ingresos por conceptos como honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento, y actividades empresariales o profesionales, recordándoles la posibilidad de deducir gastos médicos en su declaración anual. Esta medida, que permite disminuir los ingresos acumulables del ejercicio fiscal, podría resultar en una devolución para el contribuyente. Entre los gastos médicos deducibles se encuentran:

Honorarios médicos

Dentales

Psicológicos o nutricionales

Gastos hospitalarios

Medicinas incluidas en facturas de hospitales

Honorarios a enfermeras

Análisis o estudios clínicos

Prótesis

Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación

Lentes ópticos graduados

Primas por seguros de gastos médicos

Estas deducciones aplican tanto para el contribuyente como para sus familiares directos, siempre que estos últimos no hayan obtenido ingresos superiores al salario mínimo anual. Para que los gastos sean deducibles, deben estar respaldados por facturas emitidas por profesionales titulados y haberse pagado mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, o tarjeta de crédito, débito o servicios. Además, se incluyen gastos por salud derivados de incapacidades o discapacidades mayores al 50% de la capacidad normal, validados por certificado o constancia expedida por instituciones del Sistema Nacional de Salud. El SAT invita a los contribuyentes a consultar el Visor de deducciones personales disponible en su sitio web, herramienta que facilita la identificación y aplicación de estas deducciones en la declaración anual.