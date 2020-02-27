GINgroup es el el más grande empleador por outsourcing en México, con un total de 180 mil trabajadores. La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que tienen a 7 empresarios en la mira por el uso ilegal de outsourcing. Es posible que Raúl Beyriti, presidente de GINgroup, el mayor empleador de trabajadores bajo el modelo de subcontratación laboral, sea uno de ellos. El periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y escaleras aseguró que fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le confirmaron que hay una investigación abierta en contra de Beyriti, quien es conocido como el rey de outsourcing. Según las fuentes del columnista, tanto la UIF como el SAT le comprobaron en un solo año una facturación de 34 mil millones de pesos, lo que dio pie a la investigación de las cuentas personales del empresario y de las de su propia empresa, GINgroup. Raúl Beyruti, quien en la descripción de su cuenta personal de Twitter se pregunta "¿Para qué estamos aquí si no es para procurar el bienestar y la felicidad del ser humano?", es presidente de GINgroup. Recientemente se convirtió en socio accionista de Forbes Latam, además es dueño del 20% del diario El Economista (tanto del mexicano como del español), pero su fuerte empresarial está en GINgruop. Según sus propios números, esta empresa de terceriziación de personal cuenta con 180 mil trabajadores repartidos a sus clientes, tiene 2 mil expertos en diferentes actividades, 11 centros operativos dentro de la república y 70 sucursales. Estos datos se pueden consultar en la página de internet oficial de GINgroup. GINgroup asegura tener una garantía 100% anticorrupción, aunque la última palabra la tendrán las instituciones encargadas de la investigación.

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