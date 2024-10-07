El fisco reforzará la vigilancia en el despacho aduanero para identificar a importadores de productos que llegan de Asia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de modificaciones regulatorias enfocadas en intensificar la vigilancia y sanción de prácticas abusivas en el comercio exterior y el cumplimiento de los deberes fiscales internos.
Comercio Exterior:
- El SAT está aumentando la supervisión para asegurar que las empresas de mensajería identifiquen correctamente a importadores de productos de Asia, garantizando que las mercancías declaradas coincidan con las recibidas y que se paguen los impuestos adecuados.
- Nuevos requisitos se establecen para empresas que realicen importaciones temporales, asegurando el retorno de las mercancías al extranjero y la adecuada gestión de impuestos indirectos como el IVA y el IEPS.
Impuestos Internos:
- Las tiendas en línea que operan a través de intermediarios deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y retener los impuestos correspondientes a sus operaciones.
- Solo se permitirá la deducción de gastos en servicios para el cálculo del ISR cuando se pueda demostrar que el servicio fue efectivamente prestado.
- Quienes adquieran bienes de propiedad extranjera en México deberán retener el IVA.
El SAT anunció que estas acciones no solo son un refuerzo de la capacidad regulatoria y fiscalizadora del organismo sino también una respuesta a las necesidades de modernización en la gestión de tributos y aduanas, buscando alinear a México con las mejores prácticas internacionales.