El fisco reforzará la vigilancia en el despacho aduanero para identificar a importadores de productos que llegan de Asia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de modifica...

El fisco reforzará la vigilancia en el despacho aduanero para identificar a importadores de productos que llegan de Asia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de modificaciones regulatorias enfocadas en intensificar la vigilancia y sanción de prácticas abusivas en el comercio exterior y el cumplimiento de los deberes fiscales internos.

Comercio Exterior:

El SAT está aumentando la supervisión para asegurar que las empresas de mensajería identifiquen correctamente a importadores de productos de Asia , garantizando que las mercancías declaradas coincidan con las recibidas y que se paguen los impuestos adecuados.

, garantizando que las mercancías declaradas coincidan con las recibidas y que se paguen los impuestos adecuados. Nuevos requisitos se establecen para empresas que realicen importaciones temporales, asegurando el retorno de las mercancías al extranjero y la adecuada gestión de impuestos indirectos como el IVA y el IEPS.

Impuestos Internos:

Las tiendas en línea que operan a través de intermediarios deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y retener los impuestos correspondientes a sus operaciones.

que operan a través de intermediarios deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y retener los impuestos correspondientes a sus operaciones. Solo se permitirá la deducción de gastos en servicios para el cálculo del ISR cuando se pueda demostrar que el servicio fue efectivamente prestado.

cuando se pueda demostrar que el servicio fue efectivamente prestado. Quienes adquieran bienes de propiedad extranjera en México deberán retener el IVA.

El SAT anunció que estas acciones no solo son un refuerzo de la capacidad regulatoria y fiscalizadora del organismo sino también una respuesta a las necesidades de modernización en la gestión de tributos y aduanas, buscando alinear a México con las mejores prácticas internacionales.