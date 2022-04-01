El SAT regio recientemente inició auditorías contra empresas que siguen sin inscribirse al padrón fiscal como sujetos del Impuesto Ecológico estatal. Con la Reforma Fiscal 2022 de Nuevo León se implementó un impuesto ecológico o verde, con el que se quiere incentivar a las empresas y fábricas que contaminan a invertir en tecnología y procesos que disminuyan o reviertan su nivel de contaminación. De acuerdo con Reforma, la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de Nuevo León recientemente inició procesos de auditoría, contra unas 334 empresas que siguen sin cumplir con su inscripción al padrón fiscal como sujetos del Impuesto Ecológico estatal. Esa cantidad representa el 42.6% de las empresas que se deben inscribir en el padrón. De acuerdo con el diario, lo anterior lo reveló Luis España Gordillo, titular del SAT del Gobierno de Nuevo León. El funcionario dijo que hasta ahora lo que ha hecho la dependencia es enviar "cartas invitación", para que las empresas se regularicen "con total apertura para ayudarlas a cumplir". Pero advirtió que esas empresas están sujetas a auditorías que darían lugar a sanciones. España Gordillo explicó que el Impuesto Ecológico no es un impuesto recaudatorio. Esto se debe a que se otorgaron dos facilidades administrativas:

Una que tiene que ver con cuestiones de inversión.La facilidad administrativa que ofrece el nuevo gravamen consiste en que las empresas que inviertan en mejoras de sus procesos productivos podrán acreditar directamente esos montos en contra del impuesto.

Un estímulo para el caso del autoconsumo. Aquellas pedreras que destinen el material que extraigan para el “autoconsumo”, no deberán pagar dicho gravamen.

Por eso, el titular del SAT del Gobierno de Nuevo León dijo que las empresas irán conociendo, como en cualquier impuesto nuevo, que el impuesto ecológico es una medida “extrafiscal”. Es decir, que no tiene un objetivo meramente recaudatorio. El funcionario indicó que tenían identificadas a 624 empresas, que estaban inscritas en la Secretaría del Medio Ambiente, y después adicionaron a 160 más a la base de datos de empresas sujetas del Impuesto Ecológico. De estas 784 empresas, 450 ya están inscritas en el padrón fiscal, por lo que aún faltaría inscribir al 42.6%. "Lo que estamos buscando es que las empresas mejoren sus procesos productivos", abundó España Gordillo.