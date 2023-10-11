Conoce lo que tienes que hacer si detectas que te emiten uno o más CFDI de nómina y desconoces tener una relación laboral con los retenedores La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodec...

Conoce lo que tienes que hacer si detectas que te emiten uno o más CFDI de nómina y desconoces tener una relación laboral con los retenedores La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) detectó prácticas indebidas por parte de retenedores que son desconocidos para los empleados, jubilados y pensionados, a quienes también se les conoce como patrones "fantasma". De acuerdo con la Prodecon, la intención de los retenedores es aminorar su carga tributaria, simulando que tienen una relación laboral, emitiendo diversos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por concepto de sueldos y salarios. Esto lo hacen sin que las personas contribuyentes conozcan la emisión de dichos comprobantes a su nombre. Por lo anterior, recomendó que si detectas que te emiten uno o más CFDI de nómina y desconoces tener una relación laboral con los retenedores, hagas lo siguiente:

Verificar si la información contenida en los comprobantes emitidos por el patrón o retenedor es correcta y corresponde a los ingresos que habitualmente percibes, los cuales se pueden consultar en el portal del SAT, dentro del apartado “Visor de comprobantes de nómina para el trabajador”, autenticándote con tu RFC y contraseña, o bien con tu e.firma.

¿Qué podrás descargar en el visor de nómina?

La Prodecon indicó que en el "Visor de comprobantes de nómina para el trabajador” de puede descargar lo siguiente:

Acumulado anual total, por todos los patrones

Acumulado anual por patrón

Detalle mensual por patrón

Los CFDI de nómina

¿Cuáles son las inconsistencias más comunes al revisar tu información?

Además, indicó que las inconsistencias más comunes al revisar los CFDI de nómina son las siguientes:

Empleadores desconocidos

Comprobantes duplicados

Comprobantes con errores o no emitidos.

En este contexto, la Prodecon puso a disposición de los trabajadores sus servicios gratuitos, para lo siguiente: