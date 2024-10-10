Con más de 52 millones de acciones de vigilancia en lo que va del año, el SAT sigue endureciendo su control sobre los contribuyentes. En el último año del sexenio, el SAT redobló esfuerzos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, intensificando su vigilancia sobre los contribuyentes. Solo entre enero y julio de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 52.3 millones de acciones de vigilancia fiscal, la cifra más alta registrada en el sexenio y un 41% más que en el mismo periodo de 2023. El SAT lleva a cabo estas acciones a través de dos programas principales: Vigilancia del Cumplimiento y Vigilancia Profunda. El primero busca que los contribuyentes se registren voluntariamente en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), actualicen sus datos y regularicen sus obligaciones fiscales. De enero a julio, este programa generó 41 millones de acciones, la mayoría de ellas mediante 28.2 millones de correos electrónicos, lo que representa casi el 70% del total. También se utilizaron otros canales como el Buzón Tributario y SMS. Por otro lado, el programa de Vigilancia Profunda está enfocado en detectar y corregir omisiones, diferencias o inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes. En el mismo periodo, se realizaron 11.2 millones de acciones bajo este esquema, mayormente con el envío de correos electrónicos (70.8%).

Recaudación récord

El esfuerzo del SAT no ha sido en vano: entre enero y julio de este año, la recaudación derivada de estas acciones alcanzó los 144.7 mil millones de pesos, la cifra más alta para un periodo similar en el sexenio y un 16.4% más que en 2023. Esto se ha logrado sin una reforma fiscal, ya que el porcentaje de trabajadores en la informalidad se mantiene elevado, con el 54.2% de la fuerza laboral operando fuera del sistema tributario, según datos del Inegi. A pesar de los esfuerzos del SAT y el incremento en la recaudación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado una reforma fiscal en el corto plazo. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ya ha adelantado que su plan para 2025 incluye reducir el déficit público a 2.5% del PIB (desde el 5.9% proyectado para este año) mediante un aumento en la recaudación y recortes en el gasto federal, sin afectar los programas sociales ni los servicios públicos.