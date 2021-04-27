El Infonavit aprobó una nueva política de cobranza, para protegerse de los altos índices de morosidad que podrían generar los nuevos programas de préstamo. El Instituto del Fondo Nacional de la Viv...

El Infonavit aprobó una nueva política de cobranza, para protegerse de los altos índices de morosidad que podrían generar los nuevos programas de préstamo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó nuevas modalidades de crédito que implican la entrega de recursos de manera directa, sin intermediarios, o que podrán beneficiar a personas desempleadas con un historial cotizando ante la institución. Estas modalidades han causado ciertas suspicacias entre los expertos, pues, dicen, podrían tener un efecto negativo sobre los recursos del Instituto, generando altos índices de morosidad. En consecuencia, se prevé que la próxima semana el Infonavit aprueben dos documentos que protegerán al instituto frente a los riesgos de morosidad de las nuevas modalidades de crédito. Óscar Vela Treviño, subdirector general de planeación financiera y fiscalización del Infonavit, dijo que estuvieron trabajando durante semanas para brindarse ante estos riesgos, planteados constantemente por el sector patronal. "La próxima semana se van a aprobar las reglas de otorgamiento de créditos y las políticas, que conformen el marco general. Se trata de dos documentos y ahí se presentarán los requisitos generales que se le van a pedir al derechohabiente a la hora de suscribir distintas modalidades que vamos a ir sacando a la luz de esta reforma", dijo en entrevista con el portal de noticias La Política Online.

El documento de políticas, dijo, marcará las directrices en el proceso de vigilancia, cobranza, información a derechohabientes y en general todas las actividades en torno al otorgamiento de créditos.

Nuestra nueva Política de Cobranza Social es sensible a las necesidades de las personas. Se basa en el análisis de las condiciones laborales, salariales y financieras de las y los trabajadores para ofrecerles apoyos que les permitan seguir pagando y proteger su patrimonio. pic.twitter.com/jt3PEqtsYg — Infonavit (@Infonavit) April 26, 2021

"Toda la actividad crediticia se normará en estas políticas que inclusive son políticas para garantizar que la propia operación crediticia guarde flexibilidad para cobrar y dar y guardar solvencia financiera de largo plazo".

Nuevas garantías

Una de las nuevas medidas será la implementación de nuevas garantías para los derechohabientes que pidan el crédito. En un comunicado del instituto, aseguró que mantendrán un monitoreo continuo del estatus de los derechohabientes con dificultades para pagar, observando el comportamiento histórico de los créditos, conducta financiera del trabajador, así como su capacidad y voluntad de pago. Lo anterior, reza el comunicado, con la finalidad de anticipar problemas económicos en los derechohabientes que estén fuera del control del Infonavit, como los ciclos del mercado laboral o desastres naturales. El instituto realizará esfuerzos de cobranza temprana en un esfuerzo de disminuir a los trabajadores con problemas de incumplimiento, regularizar pagos e incentivar el cumplimiento. Para aquellos que estén en situación de cartera vencida, con atrasos de entre cuatro y nueve pagos, habrá facilidades para volver a hacer vigentes los créditos a través de pagos completos. De igual forma, el Infonavit monitoreará a los despachos de cobranza.

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