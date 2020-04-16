Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pronostican que lo peor de la pandemia por coronavirus se verá reflejado en la fase 3. Comencemos por definir qué es la fase 3, esta fase supone una propagación extensa de la pandemia, por lo que el número de contagios se elevará de manera significativa día con día. En este sentido, las medidas de prevención emprendidas durante la fase 2 (que es la que vivimos actualmente) se verán reforzadas, se espera que se endurezcan las restricciones como no celebrar ningún evento masivo, festejo o reunión, así como mantener paralizadas actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. El infectólogo de la UNAM, Alejandro Macías, dijo a unamglobal.unam.mx que la Ciudad de Mexico ya debería estar en la fase 3, estimando que los estados más grandes son los que deberán entrar antes a esta fase, y progresivamente las demás ciudades del pías.

La fase epidemiológica 3 no va entrar en toda la república mexicana al mismo tiempo; ciudades con grandes conglomerados de población serán las primeras: #ExpertoUNAM. #UNAMosAccionesContraLaCovid19 👇#QuédateEnCasahttps://t.co/Ykc2Eg9Ttj — UNAM (@UNAM_MX) April 8, 2020

Añadió que a finales de abril y principios de mayo se dará la primera ola alta de la infección, y que posteriormente se pronostican olas subsecuentes, aunque de menor intensidad. Se lamentó de que en la Ciudad de México la gente esta muy despreocupada, que se sigue viendo gente y realizando actividades no esenciales en las calles, por lo que se deben de extremar las medidas establecidas por la actual emergencia sanitaria. Hizo hincapié que en estos momentos el lugar más seguro para todos es estar en casa. “Lo que se trata es que no nos infectemos todos al mismo tiempo, para que se pueda dar atención y no se colapsen las instituciones de salud”, argumentó el experto. Agregó que cuando entremos en fase 3 el virus podría estar en cualquier superficie pública y a su vez disparar el riesgo de contagio de manera significativa; además, existen portadores del virus que no presentan síntomas, pero que sí son focos de infección para cualquiera de nosotros. Finalizó comentando que es un problema de salud que nos compete a todos, por lo que debemos ser más conscientes y tomarlo con la mayor seriedad posible, redoblar los esfuerzos para que pronto el país se recupere.

La fase más grave será la segunda semana de mayo

Por otro lado, el medio Infobae entrevistó a Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, quien afirma que lo peor de la fase 3 será entre el 6 y 13 de mayo, ya que durante ese periodo se alcanzará el pico máximo de contagios. El investigador, en conjunto con un grupo de especialistas, elaboraró un modelo matemático que trabaja con base en los datos oficiales para estimar la manera en que ha evolucionado el virus del país para predecir la evolución de la pandemia. Dicho modelo permitirá detallar cómo surgió el brote infeccioso, su crecimiento, en qué momento alcanzaría el pico más alto y su decaimiento; todo ello a partir de dos parámetros: uno biológico, que tiene que ver con la naturaleza del virus y la reacción de los cuerpos humanos, y otro social, relacionado con las medidas de mitigación para aminorar su propagación. Durante la fase 1 de la epidemia del coronavirus, el modelo hizo su primer análisis respecto al brote infeccioso, estimando la aceleración del contagio en entre el 20 y el 30 de marzo, lo cual ocurrió, ya que el crecimiento exponencial de contagio se dio a partir del 25 de marzo. Si bien el modelo da como resultado que pasando el 30 de abril la cantidad de personas contagiadas al día sería menor, el pronóstico también arroja que la epidemia alcanzará su pico más alto entre el 6 y el 13 de mayo. Pacheco afirma que pasando el 13 de mayo se podrían regresar las actividades económicas esenciales, sin embargo las del sector educativo debería continuar suspendidas con el fin de evitar la propagación. El pronóstico de Pacheco muestra una aproximación al del subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo Lopez Gatell, quién en una entrevista para La Nota Dura dijo que el desconfinamiento de las personas podría efectuarse después de la primera semana de mayo. Añadió que este proceso podría ocurrir en las semanas de mayo e incluso junio, esperando que la cantidad de contagios por día disminuya notablemente, con la finalidad de que la curva epidémica se haga más plana.

La Ciudad de México: normalidad hasta junio

Pacheco proyecta que Ciudad de México podría volver a la normalidad a inicios del mes de julio, sin embargo no en todas las regiones del país podrá suceder de la misma manera. Está de acuerdo con López-Gatell respecto a que la pandemia no se puede detener, y resalta la importancia de las medidas que las autoridades implementaron al suspender el sector educativo con la finalidad de evitar el avance del brote infeccioso. Señaló que las medidas de prevención implementadas por el gobierno federal, no evitan el aumento de los casos pero sí hacen más lenta su propagación. Agregó que los beneficios de estas medidas se pueden ver al comparar con los números del contagio en España, país que registro hasta el 8 de marzo mil 100 casos confirmados, mientras que en México la misma cantidad se registro hasta el día 30 de marzo. Al día siguiente, México registró 100 nuevos casos, sumando mil 200, mientras que España tuvo 600 nuevos, llegando a mil 700. Puntualizo que es importante mantener las medidas de distanciamiento social y redoblar esfuerzos, ya que de esto dependerá que nuestro sector salud no colapse. “A inicios de marzo, escuché a gente que decía que pusiéramos las medidas antes de que empezara el brote infeccioso, porque en España ya las habían implementado, pero allá ya había iniciado su brote desde unos días antes. Entonces hay que comparar en escalas y momentos similares”, expresó*.* El matemático hace la comparativa con Corea del Sur respecto a las pruebas masivas para detectar el covid-19. Dicho país invirtió una importante cantidad de dinero para realizar más de 10 mil pruebas diarias con el fin de ubicar los primeros contagios de la pandemia. El experto mencionó que sería imposible que México hubiera podido llevar a cabo esta medida debido a que cuenta con menores recursos económicos. Concluye que el éxito o el fracaso del país frente a la pandemia covid-19 se basará mucho en la responsabilidad social de la población, la cual debe seguir con disciplina las recomendaciones de las autoridades sanitarias para mitigar los contagios. “De nada sirve que el gobierno imponga medidas si no la siguen con disciplina”, finalizó Gustavo Cruz Pacheco.

La epidemia también es económica

Durante una conferencia de prensa conjunta con los integrantes del CCE, el presidente de Canaco CDMX, Nathan Poplawsky, señaló que las perdidas en ventas en la Ciudad de México son superiores a 2 mil millones de pesos diarios. Añadió que la caída en el consumo es de aproximadamente el 80%, por lo que están en riesgo 1.5 millones de empleos. Recordó que los empleos formales son los que cotizan en el IMSS y sostienen el sistema de seguridad social de nuestro país. "Sabemos que la culpa de esta pandemia no es ni del gobierno ni de la iniciativa privada, pero sabemos también que la solución necesariamente tiene que ser un esfuerzo compartido de todos", expreso el representante de la CANACO. https://twitter.com/CANACOMexico/status/1247548346295889920 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/fmi-aprueba-alivio-de-la-deuda-inmediato-para-paises-necesitados-no-para-mexico/ Con información de la UNAM, Infobae, CCE en conjunto con CANACO

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