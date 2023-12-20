El problema con los trabajadores se debe a que puede ser que no se les retenga ISR a los trabajadores, y en el cálculo anual se les tenga que retener lo que no se les retuvo todo el año En México existe un problema para los trabajadores que ganan el salario mínimo y que reciben alguna otra percepción. Lo anterior se debe a que se les debe retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) y eso hace que, en muchos casos, los trabajadores que se supone deben ganar el salario mínimo ganen una cantidad menor. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que a los trabajadores que únicamente perciben en el mes el salario mínimo, no se les debe hacer la retención del impuesto. Pero de acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, a una persona que gana el salario mínimo y recibe 100, 50, 10 o 3 pesos más, no le aplicaría lo que dice la ley. Por eso, no tendría el beneficio de que no se le retenga el ISR, y se le tendría que retener. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que muchos empresarios se preocupan porque qué tal si un trabajador ganó salario mínimo casi todo el año, pero un bono, un premio, el aguinaldo, el reparto de utilidades u otro concepto hace que no únicamente tenga un salario mínimo. Por eso, muchos empleadores, con la asesoría de algunas personas, prefieren pagar 50 centavos o un peso más a los trabajadores que ganan el salario mínimo, para realizar las retenciones. Con esto, evitan problemas con el fisco y con los trabajadores:

El problema con los trabajadores se debe a que puede ser que no se les retenga ISR a los trabajadores, y en el cálculo anual se les tenga que retener lo que no se les retuvo todo el año

Mientras que la autoridad fiscal podría decir que un salario no es deducible por no hacer la retención.

Ríos Hernández señaló que en esos casos la percepción de los trabajadores es menor al salario mínimo, pero los empleadores evitan problemas con la autoridad. La contadora considera que el Gobierno de México no está empatizando con los trabajadores de menos ingresos, porque recibe el ISR que se les retiene a los trabajadores, y aunque los salarios mínimos aumentan, está causando más impuestos. “Esperamos que la autoridad fiscal se percate de esta situación y nos ayude emitiendo las reglas correspondientes”, expresó la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.