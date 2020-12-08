El SAT informó que puede inhabilitar de manera preventiva la contraseña del contribuyente para salvaguardar su información. Para resguardar la integridad de los datos del contribuyente, el Servicio...

El SAT informó que puede inhabilitar de manera preventiva la contraseña del contribuyente para salvaguardar su información. Para resguardar la integridad de los datos del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que puede inhabilitar de manera preventiva su contraseña. La autoridad fiscal realizará lo anterior en caso de identificar alguna inconsistencia que ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de los contribuyentes.

El SAT notificará antes de inhabilitar la contraseña

Pero antes de la inhabilitación, el SAT informará de dicha situación al contribuyente con al menos cinco días hábiles de anticipación. La notificación se realizará a través de la dirección de correo electrónico que haya señalado el contribuyente como medio de contacto al momento de realizar el trámite de generación de contraseña. O a través de los medios de contacto que el SAT tenga en sus bases de datos.

El contribuyente podrá reactivar su contraseña

El contribuyente podrá reactivar su contraseña de manera ágil y sencilla. Esto a través de las siguientes opciones:

Por internet, utilizando la aplicación SAT ID en el portal del SAT.

De manera presencial, previa cita, en cualquiera de las oficinas del SAT.

Con su e.firma en el portal del SAT, cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña”, contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

El objetivo es salvaguardar la información

El SAT especificó que el objetivo de la inhabilitación es salvaguardar la información aportada por los contribuyentes a través de sus trámites, declaraciones, avisos, solicitudes, aclaraciones, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación que se recibe a través de su portal de internet con el uso de la contraseña. La autoridad fiscal recordó que la contraseña que otorga tiene la naturaleza jurídica de una firma electrónica avanzada, y su uso para cualquier trámite ante la autoridad tiene el mismo efecto legal que una firma autógrafa. Esto lo informó el SAT a través de un aviso titulado “Actualiza tu contraseña”. Puedes ver el aviso que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: diciembre de 2020.

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