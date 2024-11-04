Si tienes ingresos por arrendar inmuebles, necesitas conocer las reglas fiscales para emitir comprobantes correctamente. Aquí te explicamos lo esencial del régimen de arrendamiento y el RESICO para...

Si tienes ingresos por arrendar inmuebles, necesitas conocer las reglas fiscales para emitir comprobantes correctamente. Aquí te explicamos lo esencial del régimen de arrendamiento y el RESICO para evitar sorpresas con el SAT.

Si obtienes ingresos por alquilar propiedades, como casas, departamentos o locales, debes tributar en el régimen de arrendamiento. Sin embargo, si tus ingresos anuales no superan los 3.5 millones de pesos, puedes optar por el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Para quienes tributan en arrendamiento, una de las obligaciones principales es emitir el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) por los ingresos recibidos, , según explica IDC Online. Todos los CFDI deben seguir el estándar del SAT, aunque pueden incluir detalles específicos dependiendo de la actividad. En el caso del arrendamiento, los ingresos deben registrarse contablemente, y los comprobantes deben cumplir con los requisitos que marca la ley.

¿Qué debe incluir el CFDI?

Para los ingresos de arrendamiento, el CFDI debe indicar el número de cuenta predial del inmueble o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, de acuerdo con el Artículo 199 del Reglamento de la Ley del ISR.

¿Qué pasa en el RESICO?

En el RESICO, la Ley del ISR solo exige emitir y entregar el CFDI a los clientes, sin especificar que incluya el número de cuenta predial. Sin embargo, el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el CFDI para ingresos por arrendamiento debe incluir el número de cuenta predial.

IDC Online advierte que no cumplir con estos requisitos en el CFDI puede resultar en multas según los artículos 83 y 84 del CFF, y comprometer la deducibilidad del gasto para quien recibe el comprobante.