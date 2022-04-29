El fisco mexicano utiliza inteligencia artificial con el fin de detectar con un alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o evaden sus obligaciones. Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que gracias al uso de la inteligencia artificial y robots, la dependencia ha aumentado la recaudación. En entrevista con Milenio, Buenrostro expuso que el fiscoinvirtió en tecnologías como robots y automatización para procesar la información, cruzar datos de facturación y que, al menor incumplimiento detectado, manda requerimientos al correo de los contribuyentes. En 2017, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SAT) informó que utiliza técnicas de Machine Learning, un subconjunto de Inteligencia Artificial, que permite la recopilación de datos de facturas electrónicas. Lo anterior, es usado para formular expectativas y tendencias con respecto a los resultados de su análisis, lo que permite el reconocimiento de patrones. Además, permite agrupar los datos de facturación electrónica en algoritmos formados matemáticamente, mismos que cuando se ejecutan, desarrollan una serie de reglas que se utilizan para analizar los datos en detalle. En entrevista con el diario, Buenrostro aclaró que no incrementaron el gasto en tecnologías, sino que trabajaron en obtener ahorros. Asimismo, dijo que con el dinero que lograron retener compraron robots, además de capacidad de almacenamiento y de procesamiento en la nube. La funcionaria ejemplificó que con el SAT.ID, cuyos trámites son contraseñas, firma electrónica y constancias, aumentó de 10 a 50 por ciento el número de usuarios, lo que implicó un incremento de 35 veces la capacidad de almacenamiento en la nube. Eso significa que el fisco está atendiendo entre 6 y 7 millones de trámites. El fisco utiliza este tipo de tecnologías con el fin de detectar con un alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o evaden sus obligaciones, para fortalecer los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.