Optan por pagar las sumas exigidas por el SAT, en lugar de defender sus derechos en caso de que la autoridad les impute una responsabilidad Los contribuyentes están experimentando un creciente temor hacia las actividades de fiscalización llevadas a cabo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este temor se ha traducido en una tendencia de muchos contribuyentes a optar por pagar las sumas exigidas por el SAT, en lugar de defender sus derechos en caso de que la autoridad les impute una responsabilidad. Pedro Raúl Lara, socio director de la firma jurídica PRL & Asociados, dijo a Reforma que se ha observado un aumento en los casos en los que la autoridad fiscal reclama montos indebidos a los contribuyentes. Sin embargo, los afectados prefieren abonar estas cantidades en lugar de involucrarse en procesos de aclaración que podrían resultar más costosos. Los datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que el SAT ha recaudado un total de 2 billones 292 mil 409 millones de pesos provenientes de grandes contribuyentes. Este monto representa el 51 por ciento de los ingresos totales, y por cada peso invertido en actividades de fiscalización, el SAT ha obtenido un rendimiento de 147.2, el nivel más alto en los últimos 24 años. Un empresario que prefirió mantener el anonimato señaló a Reforma que la fiscalización del SAT también se ha vuelto más agresiva hacia las personas morales, incluso aquellas que no son consideradas grandes contribuyentes. Este empresario mencionó casos de empresas medianas que han sido objeto de reclamos por parte del SAT, como en situaciones en las que se adquieren mercancías de importación en la frontera, pero la autoridad cuestiona la validez de estas transacciones. "En el SAT nos solicitan comprobantes de pago de fletes y, basándose en esto, imponen cargos no deducibles. Nos enfrentamos a una responsabilidad que nos obligaría a litigar con la autoridad, y al buscar asesoramiento legal, descubrimos que resulta más económico pagar al Gobierno una cantidad para resolver el problema, ante el riesgo de enfrentar la congelación de cuentas u otros inconvenientes", explicó el empresario.