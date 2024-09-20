Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artí...

Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artículo 55, establece que los bancos tienen que proporcionar mensualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes. Pero lo anterior sucede sólo cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo, que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero, exceda de 15 mil pesos.

Consejos útiles para justificar depósitos en efectivo: